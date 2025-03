El Govern empieza a negociar su plan antisaturación con poco margen de éxito

El Govern arranca este lunes las negociaciones políticas para sacar adelante su plan antisaturación, pero lo hace con escaso margen de éxito ya que todas las formaciones políticas ya le han avisado de que no cuente con ellas para aprobar en el Parlament sus propuestas. Ahora mismo no cuenta con el apoyo de ningún partido: la izquierda las considera insuficientes y Vox las califica de «asfixia» al sector turístico.

El conseller de Turisme, Jaume Bauzà, se reúne este lunes por la mañana con representantes del PSIB con su portavoz, Iago Negueruela, a la cabeza. Probablemente le dirá que los socialistas no comparten las medidas anunciadas por el equipo de Prohens, porque es lo que ha expresado estos días en público.

Unos días antes de que el Govern diera a conocer su propuesta, los socialistas registraron su propia propuesta en el Parlament en la que abogan por una subida de la ecotasa hasta un máximo de 10 euros –el Govern propone 6– y medidas más contundentes para frenar la expansión del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, con una prohibición total y un plan para que las plazas se vayan reduciendo de manera progresiva.

Otras medidas

La propuesta del Govern pasa por la prohibición del alquiler en plurifamiliares, pero no recoge medidas dirigidas al decrecimiento de plazas. El Govern quiere reactivar el intercambio de plazas y el cambio de usos de establecimientos turísticos en vivienda. Está a la espera de que los consells fijen su techo de plazas y la capacidad de carga para levantar la moratoria. Mientras tanto, la propuesta pasa por crear una bolsa transitoria vacía que recogerá aquellas plazas que se den de baja para garantizar la contención de plazas.

En cualquier caso, el conseller también detallará el resto de propuestas que se han presentado, como la creación de un impuesto a la entrada de vehículos vacacionales para tratar de combatir la congestión en las Islas.

El Govern también anunció su voluntad de fijar un marco de regulación de nuevas zonas saturadas y de reconversión, así como un régimen extraordinario de modernización de establecimientos turísticos en zonas de reconversión, para impulsar proyectos de modernización de la oferta, tanto hotelera como complementaria. Suponen la posibilidad de ampliar un 10 % los hoteles y negocios de hostelería y restauración siempre que la ampliación no implique un aumento de plazas.

El conseller de Turisme espera convencer a los partidos de que apoyen estas propuestas antisaturación y se muestra abierto a negociar ajustes o la incorporación de propuestas, pero el Govern también quiere que los demás partidos tengan claro cuáles son sus propuestas.

La reunión con el PSIB, a la que seguirán encuentros con otras formaciones políticas, llega pocos días después de que diversas entidades ecologistas, entre ellas el GOB, hiciera pública una carta dirigida a los turistas en la que les pide directamente que no vengan a Mallorca. «Mallorca no es el paraíso que os están vendiendo, la población local está enfadada y ya no somos hospitalarios», señalan. El Govern se muestra preocupado por el claro mensaje antiturístico de este tipo de acciones de protesta de los ecologistas.