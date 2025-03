«El capitalismo se ha metido en nuestras camas»

El sexo se cuela en la última encuesta del CIS para recordarnos que vivimos en una sociedad coitocentrista, a pesar de que cada vez más personas declaran su homosexualidad, bisexualidad o asexualidad. Para el 92,4 % de los encuestados la penetración vaginal es su principal práctica sexual, seguida de las ‘caricias’ con otra persona. La masturbación ocupa el tercer lugar con un 80,3 % de los casos y el sexo oral el quinto con un 78,1%. Si ustedes no se sienten identificados con estas respuestas no es porque sean bichos raros o pervertidos. Existe una respuesta lógica: «Los españoles tendemos a mentir cuando nos preguntan sobre sexo y falta saber si los encuestados del CIS respondieron con sus parejas al lado».

Así lo explica Susana Ivorra, reputada psicóloga y sexóloga de Mallorca, una de las más respetadas en su especialidad. «Solemos mentir o distorsionar la realidad cuando alguien nos pregunta sobre sexo y además la percepción de cada uno es muy particular», explica. Para la experta en sexología, «el porcentaje de parejas que no son heterosexuales es muy pequeño para la muestra del CIS» de ahí que el estudio acabe siendo «coitocentrista».

Aún así algo está cambiando. Las personas ya no se identifican solo como homosexuales o heterosexuales. El 85,4 % de los encuestados se identificó como heterosexual, un 2,8 % como homosexual, un 5,9 % como bisexual y un 0,5 % como pansexual. Un 1,1 % no se identifica con ninguna de estas opciones y el 3,2 % de la muestra no tiene clara su identidad sexual. «La sexualidad es un continuo, no es un cajón estanco. Dependiendo de cuestiones como el momento vital, la edad o las personas que conocemos nos podemos mover, no todo es blanco o negro. Es muy positivo que veamos otras opciones en la encuesta, algo está cambiando en la percepción de la sexualidad», dice Ivorra.

Para la experta esta nueva percepción está directamente relacionada con «personas que son referentes en distintos hábitos y hablan abiertamente de su sexualidad. Las conocemos por ejemplo con una pareja que es hombre y luego con una que es mujer. Al final, eso ha hecho que naturalicemos los cambios o los movimientos dentro de la sexualidad». «Las generaciones más jóvenes tienden incluso a ni siquiera etiquetarse. La generación X o los milenials buscábamos etiquetarnos porque teníamos la necesidad de dar un nombre a lo que pensábamos o sentíamos, ellos no buscan clasificarse porque lo viven de manera mucho más natural. Evidentemente hay excepciones y dependiendo de las circunstancias, por ejemplo de si vives en un pueblo pequeño o en una ciudad, la cosa cambia».

A pesar de los avances, los prejuicios siguen a la orden del día en materia de sexualidad. «Hay falsos mitos, como el de que los hombres siempre tienen ganas, que están superextendidos y eso hace daño a muchas parejas. El de que la mujer ya no tiene ganas en la menopausia es un mito que sigue vigente. Si hemos tenido una vida sexual basada en el coito pensamos que nuestra manera de sentir placer no puede estar enfocada hacia otra cosa, si necesitamos otro tipo de sexualidad no siempre nuestros compañeros nos acompañan», relata la psicóloga especialista en sexo.

Vivimos en una sociedad con acceso fácil a la información en la que buena parte de la ciudadanía no sabe distinguir la información real de la falsa. «Es muy difícil encontrar la verdad o conocimientos actualizados porque la divulgación se hace perpetuando mitos en vez de aportar novedades basadas en la ciencia», reflexiona Ivorra. Avisa de que además «hay muchos intereses creados para que se perpetúen esos mitos, ya sea para vendernos Viagra, pastillas, cremas o lubricantes con la promesa de paliar esos ‘problemas’. Quizá no necesitamos esos productos sino un enfoque distinto o una adaptación a los cambios. Nos plantean una solución que parte del consumo de algo. El capitalismo se ha metido en nuestra cama».

Aunque a preguntas del CIS el 30,5 % de los encuestados dicen sentirse muy satisfechos con su vida sexual y un 42 % satisfechos, la insatisfacción es la principal causa por la que las parejas deciden acudir a la consulta de un sexólogo.

«Vienen muchas parejas, sobre todo heterosexuales, que tienen niveles de deseo diferentes y eso produce problemas, fricciones y falta de autoestima. Creen que sus parejas ya no les desean o no les quieren», dice la sexóloga. Ivorra explica que los hombres heterosexuales que tienen un menor deseo o disfunciones acuden normalmente acompañados de sus parejas. En cambio si es la mujer quien tiene alguna disfunción normalmente viene sola.

De un tiempo a esta parte ha aumentado el número de mujeres que acude con problemas relacionados con la perimenopausia o menopausia. «Vienen con síntomas depresivos o de irritabilidad, emocionales, buscan ayuda por esos síntomas, luego cuando entienden de dónde vienen ya no buscan un complemento farmacológico. Es una barbaridad la cantidad de mujeres a las que medican para la depresión cuando lo que tienen es menopausia», alerta la experta.

La receta es «entendernos y sabernos dejar acompañar». «Lo que podemos hacer tiene mucho que ver con quién tengamos a nuestro lado, si no hay amigos, familiares o si no hay acompañamiento de la pareja, te vas a tener que hacer cargo. A lo mejor hay que cambiar los encuentros eróticos y salir del sota, caballo y rey. Poner nombre a las cosas es importante, darse cuenta de que no se te ha ido la pinza y que tu cuerpo experimenta cambios que producen otros cambios. Hay que saber adaptarse y no pretender seguir haciendo lo mismo», advierte Nivorra.

Es fácil entrar en bucle. «El insomnio es uno de los síntomas de la menopausia, si no duermes porque tienes un bebé asumes que no vas a estar al cien por cien, pero cuando no hay niño esperamos funcionar como si hubiéramos dormido, forzamos nuestro cuerpo sin entender lo que nos pasa», añade.

La sexóloga explica que algo parecido ocurre con los hombres. «También tienen sus movidas hormonales y para su autoestima y autoconcepto sigue siendo muy importante la sexualidad. Muchas veces no lo expresan y no se dejan acompañar. Es una pena porque en psicología los mejores resultados se obtienen cuando se interviene de forma temprana, existen una serie de pautas. A veces es una pena que tarden tanto en buscar ayuda para esto».

Ciertamente en nuestra sociedad el sexo sigue siendo tabú y eso facilita que se perpetúen los perjuicios y se oculte todo aquello relacionado con él. El 42,9 % de los encuestados del CIS está muy de acuerdo con esta afirmación y el 35,3 por ciento está de acuerdo.

«Hay una creencia de que tenemos que ser superamantes y apasionados a pesar de que llevemos diez o veinte años con nuestra pareja. No basta con ser un buen equipo, queremos ser mejores profesionales, mejores amigos, haber probado de todo y tener los últimos juguetes sexuales en casa. Nadie puede mantener este nivel de autoexigencia, tienes la energía por lo suelos, pero sigues al pie del cañón… Se ha encontrado un nicho de mercado. Si ahora se habla más de menopausia es porque tienen algo que vendernos para seguir rindiendo y mantener la exigencia», concluye.