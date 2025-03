ERC exculpa a Tolo Moyà en el caso de guerra sucia contra los hermanos Maragall

En el segundo día del congreso nacional de ERC celebrado este fin de semana, la comisión de la verdad del partido pidió disculpas de forma indirecta a su antiguo jefe de comunicación, el menorquín Tolo Moyà, señalado por la propia formación como principal cara visible de una operación de guerra sucia contra Pascual Maragall y su hermano Ernest.

El vicesecretario de Comunicación de la formación independentista, Isaac Albert, expresó a la militancia que hubo miembros del partido «injustamente acusados y señalados públicamente» ya que según las conclusiones de su investigación «no ha quedado demostrado en ningún caso que fuesen partícipes ni lideraran esta campaña de difamación».

En palabras para este periódico Moyà afirmó que «siempre he defendido mi inocencia. Estoy muy contento de que se hayan esclarecido los hechos y que el partido reconozca la verdad».

Además añadió que «la anterior dirección (liderada por Marta Rovira) me amenazó para que no continuara insistiendo en mi inocencia pero decidí continuar y por fin he conseguido que salga la verdad».

Este caso se remonta a marzo de 2023 cuando aparecieron en varias sedes del partido carteles con la frase ‘Fora l’Alzheimer de Barcelona’ y fotos de Ernest Maragall, candidato por este partido a la alcaldía de Barcelona en las últimas elecciones y su hermano Pascual, expresidente de la Generalitat de Catalunya y afectado por una enfermedad neurodegenerativa desde 2007.

El Diari Ara afirmó el pasado 5 de julio que uno de los ideólogos de este ataque de falsa bandera sería Moyà. Pocos días días después fue destituido y acusado de «revelación de información confidencial» al filtrar una grabación donde él y otros miembros del partido, trataban de diseñar una estrategia de comunicación para paliar los efectos del escándalo.

Nacido en Maó en 1983, Tolo Moya es licenciado en Historia y Publicidad, así como profesor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona durante más de una década. Además, formó parte del equipo de Agustí Benedito en las elecciones del Futbol Club Barcelona.