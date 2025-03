El Ministerio de Transportes asegura que el descuento de residente está garantizado en Baleares. Así responde el departamento liderado por el ministro Óscar Puente a la pregunta formulada por Ultima Hora, después de que las aerolíneas hayan advertido que la conectividad de las Islas está en peligro porque el Gobierno les debe 810 millones de euros de la subvención para viajeros.

Desde el Ministerio de Transportes explican que la deuda que tienen con las compañías aéreas «es un tema administrativo puntual que no va a afectar al servicio». En este sentido, informan que «conforme se vaya avanzando en el cierre de las certificaciones y se finalicen todos los trámites administrativos, se irán abonando las cantidades».

Sin embargo, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) está muy preocupada por este asunto, ya que teme que los impagos lleguen a 1.500 millones este año debido a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están prorrogados. Para evitarlo, instan al Gobierno a adoptar medidas e insisten en que las aerolíneas son meras intermediarias, que se limitan a adelantar la subvención que corresponde a los viajeros a consecuencia de la insularidad. En caso contrario, «las compañías aéreas que conectan Baleares con la Península y operan vuelos entre las islas podrían verse obligadas a dejar de operar en algún caso estas rutas o disminuir frecuencias debido a la situación insostenible y de asfixia económica generada por el impago del Gobierno».

El presidente de ALA, Javier Gándara, denuncia que «esta situación está comprometiendo la sostenibilidad financiera de estas aerolíneas hasta el punto de que, si esto sigue así, podría hacer inviable la operación de las rutas entre Baleares y la Península e interislas y, por tanto, a su desarrollo económico y generación de empleo, ha afirmado. Además, añade que «debe tenerse en cuenta que el transporte aéreo es el posibilitador de la actividad turística en Baleares, principal motor de crecimiento económico y generador de empleo del archipiélago, supone el 45 % PIB y el 32 % del empleo».

Esfuerzo para mejorar la conectividad

ALA recrimina que «esta falta de compromiso presupuestario por parte del Gobierno contrasta con el esfuerzo de las compañías aéreas aumentando la conectividad aérea de estas regiones y, con ellos, su cohesión social y territorial. En concreto, la oferta de capacidad en las rutas entre Baleares y la Península ha alcanzado los 55 millones de asientos, un 6 % más que en 2023 y un 12,85 % por encima de 2019». En su opinión, «la conectividad es fundamental para la cohesión territorial, intercambios comerciales y desarrollo económico y social».

El Govern exige a Madrid que solucione el problema

Por su parte, el Govern exige «al Gobierno central que dé solución al problema del descuento de residente de manera inmediata». Desde la Conselleria de Mobilitat consideran que «no es admisible que su falta de gestión afecte a la conectividad de los ciudadanos de Baleares». En este sentido, resaltan que «la imposibilidad del Gobierno central de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde el inicio de la legislatura pone en riesgo la conectividad de Baleares». Desde el departamento dirigido por José Luis Mateo quieren dejar claro que «es una competencia al 100 % del Gobierno Central, y no solo no ha sido capaz de solucionarlo en dos meses, sino que el problema se ha agraviado».