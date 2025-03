Na Catalina de Magaluf, la resistencia y la historia en un documental

Mientras la música suena y turistas sonrosados se requeman al sol, mientras los bares de la zona siguen gozando de fama más allá de nuestras fronteras, en ese oasis de jarana y fiesta que copa el imaginario de varias generaciones de británicos desatados, hay algo que se mantiene firme y se resiste a cambiar. Se trata de Catalina y su casa, la primera que se construyó en la playa de Magaluf, tal y como presume en una placa en su fachada con la fecha noviembre de 1930. Una joya anacrónica y exótica en primera línea de playa que ha protagonizado, junto con su dueña, el documental Catalina i Magaluf.

Hoy a las 19.00 horas, en el parque arqueológico del Puig de sa Morisca, en Santa Ponça, se proyectará este corto documental, al que le seguirá la charla de la doctora María Sebastián y un coloquio para redescubrir los orígenes de Magaluf. La directora del documental es María Pujalte, nieta de Catalina Feliu, decidió que tenía que ser la protagonista del cortometraje documental que debía hacer para su trabajo de fin de curso de la carrera de Periodismo en la CESAG y en el que se implicaron compañeros de clase, alumnos del CEF y del IES Juníper Serra. Todo un trabajo colectivo para contar Mallorca que fue.

Orígenes

«La casa, que era modesta, la construyó mi tatarabuelo. Mi abuela recuerda que en la playa había un pinar enorme y que la playa era virgen. No había carreteras, solo un mal camino que había que arreglar cada año», explica Pujalte.

Can Feliu, tal y como se llama la vivienda, es una rareza en un Magaluf que ha pasado de la fiesta más desfasada a un turismo más familiar y de calidad. «A mi abuela le han ofrecido cheques en blanco», cuenta Pujalte, pero Na Catalina de Magaluf no se deja deslumbrar. Esta mujer que está a punto de cumplir 90 años no está dispuesta a desprenderse de esta casa ni de su pedazo de playa, en la que se baña dos veces al día. Ese será, quizá, el secreto de su eterna juventud.