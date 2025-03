Pilar Ferrer Vanrell: «La legislación y los profesionales han bajado algún escalón»

María Pilar Ferrer Vanrell, catedrática de Derecho Civil de la UIB y una de las mayores expertas en la norma formal de la Islas ha asumido la presidencia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Balears.

¿Cuáles son sus planes para la Real Academia de Legislación?

La Academia necesita resurgir. Un poco como todas las academias, que tengamos visibilidad. Es difícil cuando son cosas muy específicas como estudios jurídicos que no tienen tanta repercusión. Sin embargo, el Derecho abarca todas las facetas de la vida y de la sociedad. Hay materias que son interesantes que lleguen a la sociedad. Hay que hacerlo sin perder ningún rigor pero que también tenga una proyección divulgativa. Nuestra labor necesita una transferencia a la sociedad y hemos de hacerlo lo mejor que sepamos y que la sociedad pueda recibir esos conocimientos.

¿Cada vez es más complicado para los ciudadanos entender las leyes?

Desgraciadamente la excepción hace la regla. Se ha legislado mucho y no siempre ha sido una legislación perfecta. Necesitamos las leyes que sean necesarias, no una proliferación que va en contra de la propia legislación y que resuelvan problemas. Que sean necesarias y que resuelvan que estén bien hechas. Muchas son difíciles de aplicar y de interpretar. Las leyes están para resolver problemas de la sociedad. De ahí que nos planteemos hacer algunos ciclos de cuestiones que sean importantes.

¿Como cuáles?

Una de las que propuse es la vivienda que hoy es una cuestión capital y que se puede estudiar desde muchos ámbitos. En el propio mundo jurídico tenemos desde la vertiente constitucional a toda la problemática de adquisición, alquiler, okupación. También deberíamos formular otros tipos de propiedad. En Catalunya, por ejemplo ha legislado sobre otros tipos distintos: la temporal y la compartida. Que se puedan abaratar precios y cumplir otras necesidades .Los decanos de Derecho piden ahora un examen para ser abogado.

¿Hay que garantizar el nivel?

Hay una apreciación muy general, no solo sobre la preparación de cada una de las personas que se dedica al Derecho, sino desde la propia legislación. Todo ha bajado algún escalón, no porque no haya personas competentes, que las hay, sino porque el nivel de exigencia en los estudios es distinto. Antes los estudios de Derecho tenían una formación intelectual potente. Se aprendía a pensar por uno mismo, no es una cuestión de memorizar porque no sirve de nada, mañana te cambian la ley. Es saber interpretar las normas y saber ver.

¿Más humanística?

También y es uno de los puntos que he planteado en mi programa: Potenciar la cultura jurídica pero sobre todo la cultura humanística, trabajando con otras academias.