Productos 'milagrosos': La preocupante denuncia de una «estafa» que recorre Mallorca

Bajo el reclamo de ser productos 'milagrosos', con cualidades paliativas o curativas sobre enfermedades de tal calibre como el cáncer o patologías como cefaleas o varices, tres comerciales de una empresa han recorrido diferentes enclaves de Mallorca ofreciendo cubrecolchones o almohadas a grupos reducidos de potenciales compradores y clientes a los que se ofrecía, como aliciente, disfrutar gratuitamente de un almuerzo o una cena. El objetivo parecía estar ubicado, según refieren los testigos, en personas vulnerables, mayores o marcadas por problemas o antecedentes de salud.

Un acto celebrado en un restaurante de Palma activó todas las alarmas. Allí, algunos de los presentes ya percibieron señales de que la venta no era transparente. «Las invitaciones te llegan por Facebook. Y casualmente, a mí, que pasé un cáncer, me enviaron una», relataba a Última Hora uno de los asistentes al encuentro, celebrado en un restaurante de la Isla. «Te invitan a un acto y comida o cena. A mí me llamó la atención que no hubiera más gente en el local, y que tras la charla, los representantes de la empresa -supuestamente radicada en Madrid- que presenta los productos, desaparecieron», prosigue.

Una de esas personas presentes en los actos denunció el 'modus operandi' empleado por los comerciales, dos mujeres y un hombre, tildándolo de «estafa» al ofrecer un cubrecolchones por un precio de 5.000 euros, a lo que se añadían cerca de 500 por las almohadas, supuestamente, curativas. «Les dije que no me creía nada de lo que decían, que no podía ser milagroso un cubrecolchones», aseguraba uno de los testigos con los que contactó Última Hora.

Siguiendo la pista de los supuestos estafadores, llegamos a Santa María, escenario de uno de los encuentros previstos para la venta de estos productos que están, como la empresa encargada de su promoción y venta -que no entregaba catálogos o publicidad ni les permitía hacerles fotos, pero sí al material- bajo la lupa de Consum y del Govern, además de diferentes asociaciones de consumidores, tanto de las islas como a nivel nacional.

Álvaro López, identificado como director general de HMS (Home Medical Salud SL), la empresa que ha sido señalada por varias personas en la Isla como autora de esta «estafa» derivada de la venta de cubrecolchones y almohadas polémicos, ofreció su punto de vista y la versión de los vendedores respecto a lo que tildan de «campaña de desprestigio en Mallorca». «No son milagrosos (los productos en venta), pero están testados y podemos presentar su composición sin temor alguno. Tenemos miles de clientes y ellos son nuestra mejor garantía», añadía el representante de la firma, quien apelaba a la «transparencia» de su trabajo y al hecho de no «haber hecho nada ilegal».

La noticia corrió por toda la Isla, donde estaban previstos encuentros en Palma, Calvià, Santa María, Inca o Manacor. «Se han borrado la mitad, por lo menos», decía la responsable de uno de los establecimientos donde estaba programada una de esas charlas acompañadas de almuerzo o cena gratuitos. Y es que la prudencia se expandió entre los convocados ante las informaciones que corrieron a través de las redes y de boca en boca.

Además, uno de los asistentes a uno de estos encuentros de venta acudió el pasado miércoles a una comisaría de la Policía Nacional para poner en conocimiento de la autoridad estos hechos. Al no haber adquirido productos ni tener motivo físico de denuncia, no pudo más que dar a conocer su testimonio a los agentes, que a su vez informaron que harían llegar esa información al equipo de Delitos Informáticos para conocer el verdadero alcance de estas actuaciones e intervenir si fuera necesario.