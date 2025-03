«El oro es un valor capital para la jubilación o la universidad de tus hijos, se puede comprar para ahorrar»

El oro vuelve a vivir un gran momento, hasta histórico, tras traspasar por primera vez el límite de los 3000 dólares la onza (troy 31,10 gramos), uno de los valores principales de referencia. En euros ha llegado a superar los 2800€, aunque, por la subida de la moneda europea, en este momento se encuentra cercano a los 2750€.

Siempre ocurre cuando se produce una crisis económica o los ciudadanos tienen dificultades para lograr algunos de los bienes básicos, como la vivienda. En estas circunstancias, se da un aumento de las tiendas de 'compro-oro', ya que muchos recurren a la venta de sus objetos personales para conseguir cierta liquidez que les ayude a afrontar las dificultades económicas propias o de sus seres queridos, como, por ejemplo, apoyar a los hijos en la compra de una casa.

Precisamente, el elevado precio de las propiedades inmobiliarias es uno de los principales motivos por los que los padres tienen que ayudar a sus descendientes, ya que pese a que en Mallorca hay muy buenos índices de empleo, lamentablemente, también hay muchos trabajadores pobres. Ante esta situación, numerosas familias están ayudando a sus hijos y una de las formas de hacerlo es vendiendo el oro.

Según los expertos, la compra de oro de inversión es una buena oportunidad para ahorrar

Un metal preciado y eficaz para el ahorro

Por otro lado, tal y como explica el fundador de la tienda de compraventa de oro con más trayectoria de Palma, Josep Palacios, «el oro es un valor refugio, es el antídoto del dólar, cuánto peor va el dólar, mejor va el oro; si hay una situación de inestabilidad mundial, política, incluso la inflación, al oro le favorece», explica; por ello, aconseja que vivimos un gran momento para «aprender a ahorrar en oro».

El experto asegura que el precio tiene memoria, por lo que «si se ha llegado a un máximo histórico, como fue hace un mes el récord en 2825€, volverá a hacerlo». Aclara que muchas personas no se animan al llamado 'oro de inversión' porque creen que exige una gran cantidad de dinero, «por eso me gusta usar el término ahorro e inversión en oro», añade. «Con 300 euros puedes comprarte una moneda pequeña, y cuando vayas teniendo una cantidad para invertir que no necesites a corto plazo, compras otra y te vas creando un valor capital que sirve para la jubilación, para pagar la universidad de tus hijos, se puede comprar oro para invertir y da sus frutos entre 8 y 10 años después», explica Josep.

«El oro, a largo plazo, siempre sube»

Lo defiende con ejemplos reales: «Le guardaba todas las moneditas menores de 3 gramos a mi nieto de cinco años, han llegado a ser 10.000 euros. Uno piensa a veces que va a abrir una cuenta de 600 euros para un hijo y también tienes la opción de ahorrar en oro», añade. «No se trata de pensar en los lingotes de doce millones de euros, esos son sólo para las películas, pero a partir de 300 euros puedes ir ahorrando lo que quieras», matiza.

No se trata de que el oro no baje nunca, sí lo hace, pero tal y como explica el empresario «no son bajadas, son correcciones de precio; si todos vendemos para recoger beneficios, baja y entonces vuelve a convertirse en un gran momento para comprar, se compra, y de nuevo, sube. La tendencia siempre es hacia arriba. A largo plazo, siempre sube. Te pongo un ejemplo, si estás subiendo un rascacielos de 80 pisos, subes 5 plantas y bajas 1, subes 8 y bajas 6; pero siempre te encuentras más alto que en tu última posición, aún bajando de tanto en cuando. Eso es el oro», dice de forma muy gráfica. «Hay personas que están cambiando sus joyas familiares por oro de inversión porque es un valor refugio y ascendente», matiza.

Asegura que los perfiles de comprador también están cambiando y que 'el avispado' ya está «ahorrando en oro». En su labor de concienciación está empezando a ofrecer charlas para orientar sobre este oro de inversión; el mes pasado impartió la primera en CAEB con gran éxito. Los datos apoyan su conferencia ya que, en los últimos cinco años, el precio del oro se ha duplicado.

«En 100 años no habrá ni euro ni dólar pero el oro seguirá estando. Cuando compras acciones de un banco dependes de su actitud y su gestión, de su éxito y de lo bien que lo haga; porque sino sufrirás pérdidas. En cambio, el único activo que existe en el mundo sin contrapartida alguna es el oro físico», zanja.

Emilia Vila, empleada; Manuel Vila, fundador de 'El Rey de la Plata'; Enrique Valentí, dueño del establecimiento

«Muchas personas de clase media-alta de Mallorca venden el oro para ayudar a sus hijos», asegura Enrique Valentí, que regenta 'El Rey de la Plata', otra de las tiendas de 'compro oro' más conocidas de Palma. Además, resalta que ellos también están constatando un nuevo incremento de este tipo de establecimientos debido a la demanda que se está produciendo.

Valentí recuerda la proliferación de locales de compra-venta de oro que tuvo lugar durante la crisis del año 2010; sin embargo, matiza que en este nuevo 'boom' que está comenzando hay diferencias. «Ahora los que venden el oro son personas de clase media-alta porque los pobres ya lo vendieron en 2010 y no han podido recuperarlo», expone.

Temor a los robos

El propietario de 'El Rey de la Plata' señala que otro de los motivos por el que algunos mallorquines venden sus joyas es por temor a los robos, tanto en la calle como en sus propias casas. «Se ha constatado un incremento de la inseguridad y muchas personas temen ser víctimas de un robo, por lo que prefieren vender sus objetos de valor».

Valentí explica que a su tienda llevan todo tipo de joyas y muchas cuberterías, puesto que ya no suelen utilizarse. «Solemos tener a muchas familias que nos cuentan que ya están cansadas de limpiar la cubertería que ya no utilizan porque a sus hijos no les gusta», explica.

El regente de 'El Rey de la Plata' resalta que el precio del oro se ha disparado. «El gramo ha subido 10 euros cada año. Un gramo de oro se compra actualmente a unos 80 euros, aproximadamente», detalla.