Siete entidades locales claman contra el turismo en una carta inesperada: «No vengáis, ya no somos hospitalarios»

La misiva empieza en tono amigable con un sonoro «Queridos turistas» pero su contenido se recrudece a medida que las siete entidades que firman esta carta para la reflexión avanzan en su explicación mostrando el sentimiento de indignación ciudadana tras el anuncio de varias medidas para paliar la masificación turística que, al menos este verano, aún no verán la luz.

SOS Residents, Menys turisme Més vida, GOB, GADMA, Alternativa per Pollença, Brunzit i Amics de la Vall de Coanegra se han unido para hacer público un escrito en el que claman contra la saturación turística y le plantean al viajero que no venga y que entiendan porque los mallorquines dicen «basta». Asimismo, añaden una serie de cifras que muestran la realidad de las islas que, en los últimos años, han sufrido numerosas consecuencias por los más de dieciocho millones de personas que nos visitan.

De hecho, durante el 2024, se volvieron a pulverizar todos los récords llegando a los 18,7 millones, un 5% más que en el año anterior. Por ello, tras un inicio en el que contextualizan históricamente la llegada de turistas a Mallorca y su tradición exponen que «las cosas han cambiado. Se ha exprimido la isla hasta límites insospechados», reza la misiva.

Las entidades plantean que la industria turística ha traído a la isla a personas que quieren mercantilizarla y critican duramente «la avaricia y codicia de hoteleros, políticos, inversores inmobiliarios y 'parásitos' de todo tipo», exponiendo que el deterioro del territorio y del ecosistema, los problemas en las infraestructuras, los servicios públicos saturados, la gentrificación o la disminución de la calidad de vida parten del turismo sin control.

Además, recuerda a la Administración que tras la movilización «niegan la realidad y siguen promocionando el turismo en distintos mercados como la Feria de Berlín en lugar de escuchar y tomar medidas para revertir este drama».

Finalmente alertan al turista de que «Mallorca no es el paraíso que os están vendiendo, la población local está enfadada y ya no somos hospitalarios porque están destruyendo la tierra que amamos y muchos residentes tienen que emigrar», escriben en la carta. Aunque el párrafo final es, sin duda, el más duro y contiene el mensaje más polémico:

«Es hora de dar un paso al frente. Nuestros gobernantes no nos escuchan, es hora de pediros que NO VENGÁIS. No necesitamos más turistas; de hecho, sois la fuente de nuestro problema. En este momento, no nos queda más remedio que pedir vuestra comprensión y que entendáis que los mallorquines decimos: BASTA ¡QUEDAOS EN CASA! »