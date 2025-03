Los ángeles del Diógenes en Mallorca, dar servicio en una situación límite

Es uno de los síndromes más conocidos del mundo y, a la vez, de los más silenciados. Aquellos que lo padecen, no son sólo los propios pacientes de este complejo trastorno; también lo sufren sus familiares, allegados y vecinos. La acumulación en un domicilio puede alcanzar tal magnitud que convierte una casa en un foco de enfermedades e infecciones; unas condiciones insalubres que se propagan y que no son fáciles de erradicar. El síndrome de Diógenes siempre se esconde entre toneladas y toneladas de basura. Lo saben bien Juan José Salvà y su padre, Juan, dos mallorquines que dedican su vida a ofrecer un servicio imprescindible para muchas familias. Los ángeles de la guarda para los afectados por esta patología del comportamiento.

«Llevamos muchos años trabajando en el sector pero cuando mi padre se puso enfermo, creamos una empresa nueva para seguir con la actividad», explica Juanjo, «hacemos Diógenes desde el principio porque la gente lo necesita; en Mallorca pocos ofrecen este servicio debido a su dificultad». Admiten que hay veces que hasta a ellos les cuesta hacerlo pero lo intentan porque «las familias se encuentran en una situación límite, es muy complejo para el entorno», dicen.

La discreción es una de las cosas que más agradecen los clientes de este tipo de vaciado: «A nadie le gusta que vean sacar mucha basura de su casa, más aún en los pueblos; son siempre intervenciones muy difíciles y delicadas, el paciente de Diógenes nunca puede estar presente», explica Juan José con el máximo respeto al trastorno y sus repercusiones. Incluso pueden llegar a solicitar permiso a la Policía Local del municipio en cuestión para cortar la calle más cercana al domicilio afectado y facilitar así el transporte del material desechable que se saca durante una de estas acciones.

Ni Juanjo ni su padre pueden realizar a cabo las intervenciones sin protección, ya que trabajan en lugares infestados de basura en los que se concentran objetos, ratas e insectos de todo tipo, «vamos con trajes protectores, mascarillas y maquinaria profesional; llevamos botiquines especiales porque puedes contraer cualquier enfermedad, incluso, aún con las protecciones, algún trabajador se puede cortar, pinchar, es que encuentras de todo, hasta jeringuillas, comida podrida, animales muertos, cenizas de personas, no te lo puedes imaginar, de todo», describe este profesional de la limpieza. A veces la mugre es tan consistente que debe desecharse el electrodoméstico entero, otras, si los expertos ven posibilidad, rescatan los objetos de valor para devolvérselo a los dueños; aunque no siempre es posible.

Los presupuestos dependen de la cantidad de suciedad acumulada y de las condiciones de salubridad del lugar a limpiar pero se encuentran entre los 2000 y 12.000 euros por intervención. El trabajo suele durar varios días, hasta dejar el domicilio impecable. «Para actuar en un Diógenes una gran parte del dinero se va en maquinaria, los aparatos de limpieza de alta presión, por ejemplo, se compran nuevas y algunas hay que tirarlas, hay muchas enfermedades», explica Juanjo. «sabemos que no es un servicio fácil ni barato pero nuestra máxima es intentar ayudar a la persona siempre, ajustar el presupuesto todo lo que podamos, y cuando vemos que las familias no tienen dinero tratamos de derivarlas a Servicios Sociales», añade.

Juan tiene más de treinta años de experiencia en estos casos; su hijo explica que «él siempre sabe por donde hay que empezar»

Podría parecer un servicio muy específico pero la realidad es que su empresa está siendo muy demandada. «Nos solicitan por toda la isla y curiosamente, donde más servicios de Diógenes hemos hecho ha sido en Muro; seis servicios en dos años», revela Salvà hijo. La empresa familiar también se dedica a vaciados de casas de lujo y a recoger gratuitamente chatarra y metales: «Recibimos entre 80 y 90 llamadas diarias para recogidas gratis y unas 10 llamadas al día para vaciados en domicilios».

Los Salvà también ponen a disposición del cliente un servicio ‘urgente’; es decir, si ha fallecido un familiar y es una limpieza traumática o se necesita una retirada ‘exprés’ por razones de salud u otros motivos importantes. Si recuperan cosas en buen estado que el propietario no quiere, lo donan a alguna ONG; como su aportación de productos de limpieza a la Fundación 'Estrellas y Duendes' o la pianola de Antonio Durán Serra que recuperaron en una casa y donaron al Centro Militar.

Un testimonio real: «Necesitas que alguien te eche una mano porque no sabes por donde tirar»

Respetamos su anonimato por la delicadeza de la patología que sufre su familiar pero este vecino, sanitario mallorquín, siente un profundo agradecimiento por el trabajo de LaTalalla, la empresa familiar de Juan Salvà e hijo. Fue el pasado mes de noviembre. «Les contacté por imperiosa necesidad, vivíamos una situación que afectaba a un familiar directo y a la vez, a toda la familia. No fue una decisión agradable, es un tema sensible y no es fácil ni su gestión, ni comunicar a gente que no conoces lo que pasa o enseñarles el domicilio, son circunstancias de cierto agobio y necesitas que alguien te eche una mano porque no sabes por donde tirar», explica.

Imagen de un domicilio al inicio de la intervención de esta brigada de profesionales

En un primer momento, localizó a otra empresa que hacía tareas parecidas pero le dijeron que el proceso se iniciaría en unos meses, «con suerte»; apostilla. «Seguí buscando y encontré a Juanjo; todo fueron facilidades, vino a casa, evaluó la situación y ya me ofreció una solución: ‘¿Cuando empezamos?’, dijo, ‘si quieres, lo hacemos hoy’. Se me abrió el cielo. Hay que vivirlo para saber el alivio que sientes», cuenta con mucha sinceridad este testimonio.

«El Diógenes es un problema transversal, no afecta sólo a una clase social o condición económica o cultural, ni nada de eso. Lo sufren personas de todo tipo. Nadie sabe el bache en el que se puede caer y la bola de nieve que se genera con el tiempo. Es un tema espinoso y difícil de tratar, para el paciente y para el entorno. Por eso no te haces a la idea de lo que valoré este servicio. Sin soluciones, te sientes muy perdido», prosigue.

Esta patología no sólo provoca la acumulación de objetos, también un importante aislamiento social y abandono de la higiene personal y del hogar

Su admiración al trabajo fue a más cuando lo vio terminado, «lo hicieron en tiempo récord, ‘flipaba’, te lo digo así, el grado de profesionalidad que mostraron, la discreción que tuvieron, sólo tengo buenas palabras. Con decirte que, cuando acabaron, a pesar de haber cerrado el presupuesto con anterioridad, les pagué más de lo pactado; se lo habían ganado». Y el cielo, también; como todos los 'ángeles' anónimos que realizan trabajos extremadamente complejos que repercuten directamente en el bienestar de la sociedad.