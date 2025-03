A juicio por estafar 3,7 millones de euros al vendedor de una finca de lujo en la Isla

La Fiscalía reclama una condena de seis años de prisión para dos acusados de una estafa en la que se hicieron con una propiedad valorada en 3,7 millones de euros sin desembolsar su precio. Ambos acusados estaban citados ayer en la Audiencia Provincial para el juicio que, finalmente fue aplazado por la ausencia de uno por un problema de salud. La vista se celebrará en abril y apunta a un acuerdo entre las partes.

Los hechos enjuiciados ocurrieron en septiembre de 2014. Los acusados son el comprador y el intermediario en la operación por la que se adquiría una finca de Calvià. La transacción se formalizó ante notario y, en ese acto, el comprador justificó con una captura de pantalla que había pagado el precio. Sin embargo, ese envío de dinero desde el extranjero no se había llevado a cabo, según sostiene la calificación de la Fiscalía.

Todas las supuestas transferencias fueron fingidas y constaban cuentas que no correspondían con las del vendedor. Sin embargo, la operación se formalizó ante el registro de la propiedad y, ante las quejas de la víctima, apenas recibió 300.000 euros, una décima parte del valor de la transacción.

La finca terminó en manos de una sociedad que la vendió en 2022 a una tercer persona que no está relacionada con la estafa, lo que implica que no se puede deshacer la operación sin más. De esa manera, se reclama a los dos acusados una responsabilidad civil de 3,7 millones de euros.