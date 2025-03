Cirer reivindica una correcta financiación estatal en materia de dependencia

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha reivindicado una correcta financiación estatal en materia de dependencia, en la reunión del consejo territorial de Servicios Sociales y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

En la reunión se ha informado sobre el anteproyecto de ley por el cual se quiere modificar la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la de Promoción de Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, ha informado el departamento autonómico en un comunicado.

Cirer ha reivindicado la necesidad de acompañar esta modificación de una memoria económica: «Nos encontramos con una Ley de Dependencia de 2006 que está infradotada. Del 50 % que nos tendría que llegar del Ministerio, a Baleares solo nos llega un 25 %», ha recriminado la consellera, que ha añadido que son las propias comunidades autónomas las que tienen que suplir las carencias de esta financiación.

Respecto a la modificación legislativa, Cirer ha valorado las mejoras que se proponen «puesto que está claro que la sociedad y sus necesidades han cambiado desde el año 2006». Pero ha insistido en la necesidad una cuantificación económica que permita desarrollar las medidas y que no se generen «falsas expectativas a las personas con servicios que no se podrán prestar». Cirer ha pedido al Gobierno de España que «no se excuse con una prórroga presupuestaria para no destinar más recursos a las comunidades autónomas en materia de dependencia».