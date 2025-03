El sindicato OTRAS denuncia el «intento de censura» del acto 'Les protitutes parlen'

La Organización de trabajadoras Sexuales OTRAS ha denunciado este jueves el «intento de censura» del acto 'Les prostitutes parlen' por parte de «grupos abolicionistas radicales que buscan silenciar la voz» de una parte del colectivo. La charla tendrá lugar esta tarde a las 17.00 horas en el Edificio de Sa Riera, dentro del marco de las actividades por el 8M de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y participarán tres mujeres que ejercen la prostitución.

Según ha explicado el sindicato OTRAS en un comunicado los grupos que están en contra de la ponencia «bajo el falso argumento de que se pretende blanquear el proxenetismo, han optado por atacar y deslegitimar a quienes simplemente buscan compartir sus experiencias y perspectivas desde su realidad laboral». Asimismo, los tacha de practicar una «profunda hipocresía», puesto que «mientras hoy se erigen como defensoras de las trabajadoras sexuales», en el pasado «guardaron un silencio cómplice» ante casos de abusos sexuales.

«Este silencio no solo es hipócrita, sino que también es cómplice de las estructuras de poder que perpetúan la explotación y la violencia contra las trabajadoras sexuales», han afirmado. «Condenamos enérgicamente esta actitud selectiva y oportunista. No se puede pretender ser defensor de los derechos humanos mientras se ignora o se encubre la violencia cometida por quienes están cerca de su organización. No se puede hablar de justicia mientras se silencia a las víctimas y se les niega su derecho a ser escuchadas».

Así pues, han exigido que «las organizaciones que se mantuvieron calladas rindan cuentas por su silencio cómplice y pidan disculpas», ya que «Las trabajadoras sexuales merecen respeto, apoyo y solidaridad real, no discursos vacíos ni acciones que perpetúan su marginación y vulnerabilidad».