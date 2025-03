El voto de Vox a la propuesta del PSIB deja a Prohens con 400 millones menos para este año

PSIB y Vox dejan a Marga Prohens contra las cuerdas en materia presupuestaria. El apoyo del partido de extrema derecha a una enmienda de los socialistas incluida en el proyecto de ley de polígonos supone el bloqueo de 400 millones de euros de las cuentas de este año. Con las modificaciones aprobadas, las reglas presupuestarias para este año cambian por completo y deja a Prohens con escasa capacidad de maniobra. El Govern tenía la intención de mantener una línea continuista pese a la prórroga de los Prsupuestos, pero las propuestas aprobadas en la ponencia parlamentaria se lo ponen muy díficil.

En la práctica, los cambios suponen el bloqueo de esa cantidad millonaria. Ello se debe a que una de las enmiendas deja sin efecto la aprobación del techo de gasto, esos 400 millones más con que contaba Prohens, por lo que se vuelve a la cifra del techo de gasto del año anterior. Lo que hace la modificación es interpretar que el techo de gasto no fue después validado por una ley, la de presupuestos, por lo que no puede entenderse que el Govern dispone de esa cantidad sino de la que tenía el año pasado..

También hay cambios importantes en el dinero que debía gastarse con la recaudación del impuesto de turismo sostenible. Otra de las enmiendas del PSIB apoyada por Vox y Més obliga a que todos los proyectos que se financien con la ecotasa deberán volver a pasar por el Parlament para ser ratificados por la Cámara. Las previsiones de gasto de los proyectos que se harán con este impuesto ya han recibido el visto bueno de la comisión que aprueba el reparto de la ecotasa, pero este acuerdo no se ratificó en un proyecto de ley de Presupuestos con posterioridad y por eso el PSIB dice que deben ir al Parlament. Son otros 300 millones.

El PSIB se niega a hablar de alianza con Vox para aprobar estas medidas y dice que Vox ha votado lo que ha considerado. En las semanas previas a la reunión de ponencia de ayer ha habido conversaciones entre diputados de los dos partidos. El PSIB defiende que no se trata de una negociación y dice que simplemente se les presentó la propuesta. Sin embargo, desde Vox señalan que ha habido más que simples conversaciones. Aseguran que si el PP defiende que puede sentarse con todo el mundo, por qué ellos no pueden hacerlo también. El PP lamentó ayer la "pinza" entre PP y Vox, pero por ahora no ha habido una respuesta del Govern sobre cómo afrontará este nuevo contratiempo.