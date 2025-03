«La amnistía de 1977 permitió a los verdugos franquistas llevar una vida normal en democracia»

Antoni Janer (sa Pobla, 1978) acaba de publicar Memòria d’una amnèsia. La història amagada del franquisme a les Balears. El libro, editado por Moll, será presentado el próximo 20 de marzo en Quars Llibres, en Palma, a las 18.30 horas. La obra recoge, de manera ordenada y ampliada, 75 reportajes publicados en el diario Ara Balears.

¿Cuál es el objetivo del libro?

—Sería la consecuencia o una segunda parte de un libro anterior, La desfeta del paradís, enfocado en la evolución turística. Escribiéndolo, toqué temas de memoria histórica, concluyendo que el turismo fue la salvación del franquismo. El régimen contó con la ayuda de los Estados Unidos, salió de una autarquía asfixiante y Balears se convirtió en un laboratorio de la industria turística. La población fue olvidando la tragedia de la Guerra Civil y de la dictadura vigente, y también olvidó los muertos en las cunetas.

Fruto de tener cubiertas las necesidades básicas.

—El boom turístico hizo olvidar las estrecheces y el hambre. Ese nuevo maná deslumbró a la población. En la actualidad, el turismo vive de nosotros. En el franquismo, el NODO nos mostraba las excelencias del turismo, que se convirtió en una herramienta de paz social. La población podía acceder a una vivienda o a un 600. La llegada de extranjeros nos abrió al mundo y mucha gente pudo dejar el duro trabajo en el campo. El turismo trajo todo eso, pero ahora se nos ha escapado de las manos. Los récords de turistas han dejado de ser una buena noticia para convertirse en un dato preocupante, pues crean más daños que beneficios, con precios de la vivienda desorbitados, residentes renunciando a ir a las playas y una paulatina sustiución demográfica que diluirá nuestra cultura. Antes, el turismo estaba concentrado en determinadas zonas. Ahora, todo está turistificado.

El prólogo es de Llorenç Capellà.

—Sí, y el libro es un homenaje a su figura. Capellà entrevistaba con un magnetófono en los años 70, con Franco vivo, a los testigos de la guerra y la postguerra hasta publicar el Diccionari Vermell en 1989. Fue amenazado, pero pudo elaborar la relación de víctimas. A partir de aquí, mi libro intenta ser una pequeña enciclopedia de la memoria histórica, con las investigaciones de historiadores como hilo conductor y entrevistas a testigos, que ya quedan pocos.

¿Cuáles son las estadísticas de todo aquel desastre en España y Mallorca?

—Según Paul Preston, 200.000 republicanos fueron asesinados y 300.000 murieron en el campo de batalla. Unos 5.000 murieron en los campos de concentración nazis, 41 de ellos de Balears. Y según Ian Gibson, 100.000 republicanos permanecen en fosas comunes y cunetas. En Mallorca, Francesc Garí cuantifica 1.800 personas asesinadas y más de 10.000 encarceladas.

¿El dato de las cunetas no es impropio de un país occidental en pleno siglo XXI?

—Sí. De hecho, el libro es también una denuncia de la anomalía democrática que tenemos. El último capítulo está dedicado a la mal llamada Transición. La dictadura pasó a una democracia tutelada por el franquismo. El propio rey era una herencia del franquismo. La ley de amnistía de 1977 no era tal, sino una ley de amnesia e impunidad, permitiendo que los verdugos pudieran llevar una vida normal en democracia. Ha sido vergonzoso que el rey actual visitara Auschwitz y no se haya dignado nunca a visitar una cuneta.

En la portada aparece la foto rasgada de Aurora Picornell.

—Sí, me pregunto qué hubiera pasado si el presidente de un parlamento hubiera rasgado la fotografía de una víctima de ETA. El episodio protagonizado por Gabriel Le Senne me lleva a pensar en la lápida de la tumba familiar de Climent Garau, el último alcalde republicano de Porreres, fusilado junto a otros seis concejales. La lápida dice: Contau el que va passar l’any 1936 perquè ho diran i no ho creuran.

Todavía quedan testigos, pero cuesta imaginar el ambiente de la inmediata postguerra.

—Era el imperio del silencio y del miedo, impuesto por los vencedores, pero, volviendo a la Transición, no se produjo ninguna depuración de los estamentos jurídico y policial. En Argentina y Chile hubo y sigue habiendo detenciones y juicios por sus respectivas dictaduras, pero en España llegó el socialista Felipe González al Gobierno en 1982 y no hizo nada por la memoria.

¿Tal vez porque el 23-F era demasiado reciente?

—En 1982 era reciente, pero González gobernó durante casi 14 años sin dar ningún paso en ese sentido. Se esperaba de él una profunda renovación, pero mantuvo el sistema franquista. Hubo que esperar a Zapatero para que hubiera una ley de memoria histórica, más de 30 después de la muerte de Franco. En España no hay ningún museo de la memoria como sí los hay en otros países que han sufrido dictaduras. Y, poniendo otro ejemplo, también resulta vergonzoso que la casa familiar del último alcalde republicano de Palma, Emili Darder, pertenezca todavía al Estado, que concedió una indemnización ridícula en los años 50.

La extrema derecha cobra fuerza.

—Sí, las redes sociales han alimentado la bestia fascista y vemos a jóvenes exclamar ¡Viva Franco! sin tener la más mínima idea de quién fue el dictador y qué significó el fascismo.