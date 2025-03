«Trabajamos para limitar la entrada de coches en Mallorca en el verano de 2026», anuncia el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio. Este año ya no será posible, debido a que hay que aprobar una ley y no da tiempo materialmente. En este sentido, explica que «estamos trabajando en un borrador de la ley, en el que participan técnicos de la Abogacía del Consell de Mallorca, de Ordenación del Territorio, de Infraestructuras y de Movilidad».

Además, apunta que están estudiando cómo han limitado la entrada de vehículos los consells de Ibiza y Formentera; así como si la nueva normativa es compatible con lo que establece el Estatut d'Autnomia de les Illes Balears. Una vez finalizada la propuesta legislativa, tendrá que ser aprobada en el pleno del Consell de Mallorca y, por último, en el Parlament balear.

¿Cuántos coches sobran en Mallorca?

Preguntado por el número de vehículos que se pretende limitar, Rubio responde que aún no tienen la cifra exacta. Además, precisa que la determinará cada año un estudio de carga que se realizará. No obstante, calcula que serán unos 100.000 entre los rent a cars, los vehículos de extranjeros y de los peninsulares que no estén matriculados en la Isla. Esta estimación se calcula teniendo en cuenta que en la semana punta de agosto de 2023 circularon por las carreteras de Mallorca 956.660 coches, mientras que se considera que el techo ideal son 834.263, tomando como referencia el ejercicio 2017.

Otro dato relevante que se desprende del estudio de carga que se presentó el año pasado es que en 2023 entraron en Mallorca 379.628 vehículos, de los que de 324.623 tenían régimen de pasajeros, es decir, con conductor. Se trata de un 108 % más que en 2017. «No podemos seguir creciendo, tenemos que poner límites porque sino llegaremos a los dos millones de coches», augura el titular de Mobilitat del Consell de Mallorca, que reprocha a la izquierda que «no hiciese nada durante los ocho años que gobernó».

Impuesto a los vehículos que no están matriculados en la Isla

Otra de las actuaciones que se prevén es la de aprobar un impuesto a los vehículos que no están matriculados en la Isla. No obstante, Rubio aclara que se hará de forma coordinada con el Govern, que ya lo contempla entre sus medidas para hacer frente a la masificación turística.

El conseller insular de Mobilitat asegura que una de las claves para reducir los problemas de saturación es el tráfico y se muestra convencido de que con estas propuestas, junto con otras actuaciones en los accesos a Palma, será posible conseguirlo.