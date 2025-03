El IB-Salut investigará la denuncia por el trato de un profesional a un paciente en Son Espases

El IB-Salut investigará la denuncia presentada el pasado 7 de marzo por un paciente residente en Puigpunyent en referencia a las malas formas por parte de un profesional sanitario durante su ingreso en el centro hospitalario de referencia en Baleares. Desde el servicio de Atención el Usuario, en el que se registró ese día la queja, han confirmado a Última Hora que tomarán cartas en el asunto y recabarán la información necesaria para intervenir o actuar si corresponde.

Lorenzo Frau, un jubilado de 64 años residente en la localidad de Puigpunyent con antecedentes oncológicos, acudió días atrás al Hospital Universitario de Son Espases a causa de una severa deshidratación. Recuerd que en Urgencias se le asignó la habitación 110, en la planta primera, pero el momento crítico y el detonante de la denuncia fue de madrugada. «Sobre las 3:30 horas tuve que ir al baño para intentar defecar. No pude estando casi una hora, salí mareado, pálido y con escalofríos», algo que comprobó su compañero de habitación, que se ha ofrecido para testificar en favor del denunciante.

«Él -su compañero de habitación- tuvo la iniciativa de llamar al timbre, vino un señor vestido de azul, me preguntó de manera totalmente improcedente... manifestando '¿a tí te parece que a estas horas? Métete en la cama ya y no molestes o llamo a seguridad'», explica en su escrito de denuncia ante el Servicio de Atención al Usuario este residente de Puigpunyent. «A mi juicio no son formas humanas ni profesionales de hablar a una persona». Asegura que el profesional sanitario, «se negó a identificarse no llevaba identificación», lamenta.

Acto seguido, fue derivado, por su propio pie y sin asistencia, a la búsqueda de un médico de urgencias a la planta -2, a la que Lorenzo se dirigió en solitario. Al llegar allí, le informan que está en pediatría y no había médico alguno, además de asegurar en su queja por escrito que observó la presencia de «Dos señores encima de una camilla... las guardias son guardias», relata Frau.

Pese a todo lo sucedido, Lorenzo Frau recuerda que esta queja presentada ante el IB-Salut no pretende señalar al colectivo sanitario, cuya labor pone de valor y ensalza, sino evitar que vuelvan a producirse este tipo de situaciones hacia otros pacientes o en otros recintos hospitalarios.