Este sábado se espera que nieve en las cimas de la Serra de Tramuntana

A pocos días de despedir el invierno (la primavera comienza el 20 de marzo), la delegación terrirotorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares prevé que nieve este sábado en las cimas de la Serra de Tramuntana.

El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas, Miquel Gili, ha precisado que la cota de nieve se ha situado en 1.000 metros de altura, por lo que teniendo que cuenta que se esperan precipitaciones en estas zonas serán en forma de nieve durante la mañana del 15 de marzo.

No obstante, ha matizado que no se espera que sea una nevada muy copiosa, sino más bien tibia, como las que se han producido a lo largo de este invierno. Inicialmente, se esperaba que fuese más significativa, pero los modelos meteorológicos indican actualmente que no lo será tanto.

La predicción de la Aemet para el 15 de marzo también anuncia intervalos nubosos con lluvias y chubascos ocasionalmente fuertes y acompañados de tormenta, tendiendo a cielos poco nubosos por la tarde o noche. Cabe destacar que las temperaturas irán en descenso y se espera que las máximas no superen los 15º, por lo que estarán por debajo de lo habital en esta época del año. Por su parte, el viento será de componente norte moderado con intervalos de fuerte, disminuyendo durante la mañana a entre flojo y moderado de componente oeste.

¿Por qué llegan tantas borrascas?

El tiempo inestable se han instalado en Mallorca, donde ha llovido durante cinco de los seis últimos fines de semana. Además, si se cumplen las predicciones de la Aemet este próximo fin de semena volverán a registrarse precipitaciones en la Isla. La delegada y portavoz de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, ha explicado que están llegando tantas borrascas a Mallorca porque cuando el anticiclón se encuentra sobre las Islas Britáticas deja el camino despejado a que los frentes lleguen a España.

En este caso concreto, desde Meteored han precisado que «un bloqueo en la zona de Islandia está dirigiendo las borrascas hacia España. Después de una semana de lluvias abundantes en el este, los próximos días las precipitaciones afectarán al oeste peninsular. El bloqueo en el suroeste de Islandia provoca que las bajas presiones y el aire frío se desplacen hacia latitudes más bajas, afectando a España con lluvias, nevadas y temperaturas frías». La delegada y portavoz de la Aemet en Baleares ha anticipado que los modelos meteorológicos indican que hay posibilidad de precipitaciones, al menos, hasta el 23 de marzo. No obstante, ha puntualizado que a partir del domingo serán menos significativas.