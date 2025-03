La prórroga para acreditar el catalán no entra de momento en la ley de polígonos pero el PP busca alternativas

La propuesta del PP para prorrogar cuatro años más el plazo del que disponen los funcionarios que se han acogido a un proceso de estabilización para acreditar el nivel requerido de catalán no ha entrado de momento en la ley de polígonos industriales, pero los 'populares' buscarán alternativas para que se haga efectiva.

Así lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, después de la Junta de Portavoces y de que finalizara la reunión de la ponencia del citado texto legislativo.

El PP pretendía introducir esta prórroga y dar seguridad vía ley a la eliminación del requisito lingüístico para acceder a un puesto de trabajo en la sanidad pública autonómica a través de sendas transacciones a enmiendas de Vox que fueron presentadas la semana pasada.

No obstante, MÉS per Mallorca alegó que se éstas incumplían el reglamento y la votación se paralizó y pospuso hasta este miércoles, cuando el PP ha rehusado volver a presentar las transacciones. «No hemos insistido», ha resumido Durán, quien ha asegurado que su grupo parlamentario, ante el convencimiento de la necesidad de sacar adelante ambas medidas, tratará de encontrarles cabida de una manera u otra.

«Intentaremos que se aprueben, tal vez en forma de enmienda, porque creemos que son buenas. Habrá que ver dónde podemos introducirlas y que tenga los apoyos necesarios. Veremos cuál es la manera más adecuada», se ha limitado a decir al ser preguntada por la fórmula escogida para sacarlas adelante.

La semana pasada, ha sostenido, no entraron debido a que Vox --con quienes, ha asegurado, habían pactado las transacciones-- votó a favor de que el coordinador del ponencia fuera un miembro del grupo socialista.

El hecho de que tomara esta decisión, ha especulado Durán, podría tener que ver con el apoyo que los de Santiago Abascal han brindado a otra serie de enmiendas presentadas por el PSIB y que establecerían --en caso de que la ley saliera adelante en los términos fijados en la ponencia-- diferentes mecanismos de control presupuestario en caso de que las cuentas estén prorrogadas, como sucede en la actualidad.

Més insiste en que no permitirá ataques al catalán

En una rueda de prensa previa a la del PP, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha advertido que su formación no permitirá que se adopten medidas que supongan un ataque a la lengua catalana.

En esa línea, ha reafirmado el compromiso de los ecosoberanistas con no dejar que las medidas propuestas por los 'populares' entren en la ley de polígonos, ni en fase de comisión ni cuando llegue al pleno de la Cámara autonómica.

«Haremos valer nuestro derecho para bloquear estas transacciones porque necesitan la unanimidad de todos los grupos», ha apuntado Rosa.

Si desistiera en su intento de incluir estas medidas en la ley de polígonos y tratara de hacerlo en otro proyecto legislativo, ha subrayado el diputado, al PP le quedaría la opción de la ley de macrogranjas, que fue pactada entre el Govern y los ecosoberanistas.

«Que decida el PP si quiere que continúe adelante la salud y la tranquilidad de los vecinos de Sineu o si prefiere pactar con vox para eliminar el catalán de la función pública. No pensamos sacar adelante la ley de macrogranjas si supone un retroceso medioambiental o en materia de lengua», ha advertido Rosa.