PSIB y Vox dejan a Marga Prohens contra las cuerdas en materia presupuestaria en una insólita alianza coyuntural que se fraguó hace unas semanas, cuando Vox apoyó a un diputado socialista como coordinador de la ponencia que tramita la ley de polígonos en lugar de apoyar el diputado del PP. Después de aquello, el partido de extrema derecha ha votado este miércoles a favor de una serie de enmiendas de los socialistas que, en la práctica, suponen el bloqueo de 400 millones de euros de las cuentas de este año, además de añadir complicaciones para la ejecución de 300 millones de la ecotasa.

El PSIB ha sacado adelante en ponencia varias de modificaciones a la ley de finanzas que suponen un cambio en la ejecución de los presupuestos cuando se ha producido una prórroga, como es el caso. Una de las enmiendas deja sin efecto real la aprobación del techo de gasto, esos 400 millones más, según ha detallado el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que ha explicado el resultado de la votación en ponencia. Las enmiendas del PSIB han contado con el apoyo de Més, pero no hubieran salido adelante sin el voto de Vox.

Otra de las enmiendas del PSIB apoyadas por Vox implica que todos los proyectos que se financiarán con la ecotasa deberán volver a ser ratificados por el Parlament, a pesar de que ya han recibido el visto bueno de la comisión porque este acuerdo no se ratificó en un proyecto de ley de Presupuestos. Son otros 300 millones más. Otra novedad es que, en caso de prórroga presupuestaria, como sucede ahora, los consellers tendrán que comparecer para explicar cómo ejecutarán su propuesto y el Govern deberá enviar al Parlament todos los meses un detalle de la ejecución presupuestaria.

"El PP no puede funcionar como si tuviera mayoría absoluta", ha señalado Negueruela. Ha afirmado qe Prohens cree que puede hacer lo que quiera sin tener presupuestos. Ha lamentado que el deseo del Govern sea que "nos quitemos de en medio" y ha asegurado que no lo harán porque los ciudadanos de las Islas "no nos votaron para eso".

La portavoz del PP, Marga Durán, ha denunciado la "hipocresía" de los socialistas, que mientras piden cordones sanitarios contra Vox, pactan con ellos medidas con el único fin de "perjudicar" a Marga Prohens. Se ha preguntado a qué se refiere Negueruela cuando habla de calidad democrática mientras el PSIB hace "una pinza" con Vox y ha anunciado que seguirán negociando con Vox "medidas a favor de los ciudadanos de Baleares". También se ha dirigido a este partido para recordarle que los ciudadanos "pidieron un cambio de rumbo" y dieron "un no con mayúsculas" a las políticas de la izquierda.