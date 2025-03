El Servicio de acompañamiento especializado presencial del IB-Dona para víctimas de violencia de género atendió el año pasado a 17 mujeres de entre 60 y 70 años; once más que en 2023. En este sentido, las denuncias o llamadas de auxilio por parte de mujeres en esta franja de edad se han triplicado. Así lo evidencia la Memoria del servicio de atención especializada 24 horas a las víctimas de violencia machista que este miércoles ha presentado el IB-Dona.

«Antes, las mujeres mayores de 65 años no llegaban al servicio, no existían. A lo mejor llegaba uno o dos y ahora, es cierto, que empiezan a llegar mujeres en esta franja de edad a las que se les da atención», ha explicado la directora del IB-Dona, Catalina Salom. «Es porque hay más conciencia», ha asegurado. «Antes había una serie de comportamientos que estaban normalizados y con el transcurso del tiempo, con un esfuerzo importante de las instituciones y los medios, que se hacen ecos de estas situaciones; hay mujeres que se empiezan a cuestionar que lo que tenían normalizado no es habitual y lógico en su vida», ha apuntado la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer.

En total, el servicio 24 horas de atención especializada del IB-Dona atendió 4.737 llamadas, un 1,7% más que el año anterior. De media, se produjeron 13 llamadas diarias. El 78,7% fueron por violencia machista y en más de las mitad de las veces quien llamó fue la propia víctima, mientras que un 23% lo hizo un profesional. Por islas, el 79% de las llamadas procedían de Mallorca, en su mayoría de Palma.

El perfil mayoritario de las personas atendidas fue de mujeres de entre 31 y 40 años y residentes. En cuanto al motivo de la llamada, el 92,4% era por violencia de género, principalmente psicológica y física, y un 5,4% violencia sexual. Por meses, las llamadas se concentraron de cara al verano, siendo mayo el mes en el que se registraron más (10,3%), seguido de septiembre y julio.

Además de la atención telefónica, el servicio ofrece acompañamiento presencial y orientación jurídica. De hecho, se llevaron a cabo 728 seguimientos y 229 demandas de orientación. Por su parte el servicio de acompañamiento presencial hizo 616 acompañamientos, un 14,3% más que el año anterior. Sin embargo, durante 2024 se dejaron de realizar 112 acompañamientos solicitados, su mayoría al juzgado, por principalmente anularse la petición por parte de la víctima o el profesional.