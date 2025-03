La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha insistido este miércoles en que su equipo «siempre» está abierto a negociar los presupuestos autonómicos de 2025, algo que ha asegurado que ya sucedía antes de que Vox rompiera el pasado verano con los 110 puntos acordados para garantizar la gobernabilidad de las islas.

La dirigente balear ha participado en un desayuno informativo en Madrid, en el que ha repasado varias de las medidas impulsadas por el Govern y ha puesto el foco en su plan para revitalizar la comunidad, desestacionalizar el turismo y solucionar la actual crisis habitacional, entre otros asuntos. La presidenta autonómica ha opinado que las políticas de Vox en Baleares vienen marcadas desde Madrid por su líder, Santiago Abascal, ha reconocido que, con más o menos dificultades tras la ruptura del acuerdo con el partido de ultraderecha, ha conseguido sacar adelante todas las iniciativas que ha llevado al Parlament «con más o menos dificultad».

«Seguimos negociando y trayendo el cambio que nos pidieron los ciudadanos. Me gustaría con menos dificultad y ruido, pero lo importante son los resultados y las políticas de cambio», ha apuntado Prohens, que ha dicho que desde el Govern «siempre» están abiertos a negociar los presupuestos. Prohens ha abogado por unos presupuestos que solucionen el problema de la vivienda, que permitan más inversión en viviendas públicas así como adoptar nuevas líneas de deducciones, entre otros objetivos. «Si negocias en lenguajes distintos, evidentemente no hay un acuerdo», ha sentenciado.

Sistema de financiación

En su discurso, ha asegurado que se está «hurtando» el debate de fondo, que es el de la reforma del sistema de financiación, un aspecto que cree que debe abordarse de manera multilateral y también seguirá reclamando más recursos ante el temor de que Baleares se convierta en una segunda Canarias en el problema migratorio.

En esta línea, ha denunciado los «juegos de trilero» del Gobierno estatal con el perdón de la deuda para Cataluña y ha garantizado que dará la batalla ante el perdón de la deuda pactado entre PSOE y Junts, en beneficio de los catalanes, a los que se les condenarán 2.135 euros por ciudadano, frente a los 1.413 que se perdonarán a los baleares. La líder del PP balear ha criticado así los «malabarismos contables y juegos de trile» del ejecutivo nacional con una condonación «negociada exclusivamente por y para Cataluña».

Preguntada sobre el estado de salud de la relación del Govern y el Gobierno central, Prohens lo ha calificado de 'coma inducido' y ha reconocido que «apenas» hay comunicación «real».

La presidenta en Baleares teme que la comunidad se convierta en una segunda Canarias en el problema migratorio y por ello ha instado al Gobierno central a defender las fronteras frente a las mafias que trafican con personas, a la vez que ha pedido al presidente estatal que cambie sus relaciones en política internacional.

«Tenemos una ministra de Inmigración que no quiere saber nada porque no es su competencia. Una ministra de Infancia que no quiere saber nada porque tampoco son su competencia, y lo mismo pasa con los ministros de Exteriores y del Interior», ha aseverado. «Con este crecimiento exponencial, las Baleares se pueden convertir en Canarias en un lapso de pocos años», ha lamentado Prohens, una situación que, de seguir así, considera que se dará en menos de una década.