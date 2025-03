El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha emplazado a los partidos de izquierda a que se planten y no toleren que se vote la propuesta del PP para que los interinos que no han acreditado el conocimiento de catalán tengan otros cuatro años más conseguirlo. En la práctica, tal y como está redactado el texto que hoy tiene previsto volver a tratar el Parlament, se exonera a los interinos de por vida del conocimiento del catalán. NO podrán acceder a procesos de promoción hasta que no lo tengan, pero podrán seguir intentándolo pasados esos cuatro años. Se calcula que puede haber un millar en esta situación.

Llabrés ha pedido a los diputados de la oposición que, si el PP vuelve a intentar introducir este asunto a través de una transacción a una enmienda de Vox, como hizo la semana pasada, se haga constar en acta que se están vulnerando derechos constitucionales fundamentales en su ejercicio como parlamentarios. En concreto, señala que la esta propuesta atenta contra el artículo 23.2 de la Constitución ya que existe jurisprudencia del Constitucional sobre la obligación de ajustarse a la legalidad que marca el Parlament en la fase de tramitación parlamentaria. Llabrés les anima a que avisen que acudirán al Constitucional para que se reconozca la vulneración de derechos. El presidente de la OCB añade que la pretensión del PP va en contra del propio reglamento del Parlament, que marca un procedimiento muy concreto para las transacciones. El PP intentó aprovechar una enmienda de Vox a la ley de polígonos industriales que debate el Parlament para presentar una transacción en la que incluía diversas medidas relacionadas con exenciones del catalán para determinados funcionarios. T ambién intenta blindar la norma para que el catalán no sea un requisito en la sanidad, sino un mérito, además de otras medidas relacionadas con esta cuestión. Esta propuesta de transacción solo puede debatirse si la aceptan todos los partidos. En el intento de la semana pasada, Més se opuso pero la ponencia se reúne hoy de nuevo y el Govern manifestó ayer su intención de volver a votarla o de incluirla en nuevas leyes en caso de que no se acepte su inclusión en la que ahora está en tramitación. El anterior Govern acordó que los trabajadores públicos del Govern que pasaran por el proceso de estabilización de sus plazas dispondrían de dos años de tiempo para acreditar el nivel de conocimiento de catalán que se exige en su puesto. Eso implicaba la posibilidad de que haya trabajadores públicos que consoliden su puesto sin tener el conocimiento de catalán que se les exigía. Dos años después de aquella decisión, el Govern quiere saber cuántos han acreditado el conocimiento de catalán, pero mientras tanto quiera dar otros cuatro años a quienes no lo han hecho en este tiempo.