Cargos y excargos de la Agrupación Socialista de Palma (ASP) la más numerosa del PSIB, han planteado a Iago Negueruela que opte a la secretaría general del partido en la capital balear –su congreso se celebrará en mayo, después del autonómico y el de Mallorca– en lugar de José Hila y que sea candidato a Cort en 2027.

De momento, y hasta que Hila no comunique de manera formal si da un paso atrás –todavía no lo ha hecho– no se activará el proceso de elección de candidatos. Este miércoles empiezan las asambleas de cara al congreso del PSIB y el de la FSM (22 de marzo y 5 de abril respectivamente) con candidaturas unitarias pero no se eligen representantes para el de la ASP, formada a su vez por cuatro agrupaciones locales.

Pese a que este diario tiene constancia de llamadas de sondeo ante la posibilidad de que Negueruela optara al puesto, éste afirma que «no hay nada» y que ahora toca congreso del PSIB. En el mismo sentido se expresan otras fuentes del partido que precisan que, históricamente, los procesos internos del Palma siempre son más «movidos» que los autonómicos.

Hila, alcalde en dos mandatos, es ahora senador. Rosario Sánchez, que le sustituyó como portavoz socialista en Palma, dejó el puesto a Francisco Ducrós cuando fue nombrada secretaria de Estado de Turismo. Ducrós había mostrado sus disposición a ser candidato y también a liderar la agrupación palmesana, incluso antes de que Hila mostrara sus intenciones.

No hay unanimidad. El diputado socialista Ares Fernández es otro de los nombres sobre la mesa y Francesc Dalmau también participan en las conversaciones para buscar alternativas. Es demasiado pronto para especular, insten las personas consultadas, además del propio Negueruela.

Históricos del partido en Palma, que participan activamente en las asambleas aunque ya no ocupen cargos, añaden que hay que buscar un candidato «potente» que pueda enfrentarse a Jaime Martínez, el alcalde actual. No todos consideran que el perfil del portavoz socialista sea el mejor. Incluso hay quien plantea que hace falta un nombre que ilusione y que hay que dar una oportunidad a Ducrós.

El relevo de Catalina Cladera por Amanda Fernández en la FSM fue pactado y sin traumas. El de Palma puede resultar más polémico. Aunque luego sólo se presente una candidato o candidata.