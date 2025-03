Virgina Torrecilla: «Todo lo que he sufrido me ha hecho ser la mujer que soy»

Ha superado un cáncer que le obligó a colgar las botas de fútbol cuando estaba en lo mejor de su carrera deportiva. Tras ello, sufrió un accidente de tráfico con su madre, que quedó en silla de ruedas, y acabó cayendo en una fuerte depresión. Virgina Torrecilla, autora del libro Nadie se arrepiente de ser valiente, impulsora de charlas de motivación en las que habla de superación desde su experiencia y ahora también comunicadora en programas deportivos. Ha sido invitada por la Comisión de Igualdad de Son Espases para hablar de su valentía y su resiliencia, que es la de muchas otras mujeres.

¿Qué quiere transmitir en esta conferencia?

— Quiero contar mi experiencia, lo que ha supuesto enfrentarme a mi enfermedad y al accidente de mi madre. Lo que es sobrevivir, luchar y seguir viviendo con todo ello, porque todo lo que he vivido, lo que he sufrido y lo que he superado me ha hecho ser la mujer que soy hoy.

Siempre cuenta cómo la vida se puede parar de golpe. Primero un cáncer, luego un accidente, después la depresión.

— Mi cáncer no fue el detonante de esa depresión sino el accidente que tuve con mi madre y lo que supuso ver que no podía ayudarla. Ese gran sentimiento de culpa es lo que me hizo caer en un agujero negro del que no podía salir. Yo sabía que iba a superar el cáncer, que iba a vivir, pero no estaba preparada para lo que le sucedió a mi madre.

¿Cómo se sale de esa situación?

— Con mucha ayuda, con el apoyo de la gente que me quiere, de mi familia, de mi pareja, y con terapia psicológica. Con la enfermedad pasé un año y medio y me proponían ir a terapia, pero no lo necesitaba, me sentía fuerte y me sentía bien, sabía que lo iba a superar. Cuando pasó lo de mi madre ahí sí que tuve que pedir ayuda, porque no podía salir de dónde estaba. Hice meses de terapia y estoy mejor, ya no tengo miedo a salir a la calle o a coger el coche, pero aún no estoy curada. Me sigo sintiendo responsable.

A pesar de saber que no lo eres.

— Cuando pasó el accidente, le pedí a la guardia civil que me dijeran, de verdad, si yo había tenido alguna responsabilidad en el accidente. Me dijeron que no, que todo lo contrario, que el coche que nos dio por detrás no frenó. Pero a pesar de ello, sigo pensando si podía haber hecho algo para evitarlo.

Y todo esto nada más superar la enfermedad, en un momento en el que tocaba salir adelante.

— Sí, el accidente fue en 2021, acabé la quimio en mayo de ese año y estaba tan débil que mi madre se quedó conmigo más tiempo de lo previsto. Fue unos días antes de su regreso a Mallorca cuando tuvimos el accidente. Esto me genera mucho malestar, estuvo año y medio conmigo cuidándome, tenía a mi sobrino a punto de nacer y se quedó a mi lado.

Esta superación personal ¿es la que le ha llevado a dar estas charlas tan motivadoras?

— Me emociono con lo que hago, doy charlas en clubes, en empresas, hospitales, universidades... y lo hago sonriendo y mirando el lado positivo. Porque, a pesar de todo, puedo estar agradecida, puedo dar las gracias por estar viva, porque mi madre está viva y podemos contarlo. Somos afortunadas, puedo ver crecer a mi sobrino, ella a su nieto, podríamos estar las dos muy mal o no estar. La vida es eso, levantarte, caerte y volverte a levantar.

Tu libro también ha tenido un gran impacto.

— Escribirlo fue una forma de terapia para mí. Lloré mucho recordando todo pero se que, al hacer pública mi historia, he ayudado a mucha gente, que después me han dado las gracias por ello. Y eso es muy bonito. También poder destinar todo lo que saco con sus ventas a una asociación contra el cáncer, porque con ello también ayudo y es muy gratificante.

¿Piensa seguir desarrollando esta faceta?

— Me gusta mucho esta faceta de comunicar, pero quiero estar en Mallorca y hacer crecer el fútbol femenino. Esa es mi prioridad. Me considero una mujer muy luchadora, siempre he querido jugar al fútbol, he llegado a lo más alto y eso me da mucha fuerza para seguir trabajando desde fuera. El cáncer me hizo salir del deporte que tanto me ha dado y quiero seguir reivindicando a la mujer en este deporte.

¿Cómo entrenadora quizá?

— Tengo muy poca paciencia y mucho carácter para entrenar (risas), me planteo más trabajar desde dentro, a nivel institucional, y ser partícipe de lo que está ocurriendo con el fútbol femenino en las Islas.

El beso no consentido a Jeni Hermoso ¿nos ha cambiado?

— Jeni sale ganadora de ese juicio y con ella todas las mujeres, pero hay que seguir luchando.

La sociedad está cambiando pero quedan muchos muros por tirar para que las mujeres tengamos los mismos derechos a nivel deportivo. Quiero que las niñas también puedan entrenar a las cinco de la tarde, no a las nueve de la noche, cuando ya han entrenado los niños. Y quiero que las futbolistas tengan un sueldo que les permita vivir del fútbol, como a los hombres.