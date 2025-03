Nuevos testimonios se han sumado en las últimas horas a los que destaparon la existencia de una presunta «estafa» en Mallorca relacionada con la venta de cubrecolchones y almohadas 'milagrosas', que ayudaban a paliar los efectos del cáncer, varices o cefaleas. Unos productos que presentaban, ofertaban y vendían en actos llevados a cabo en establecimientos de restauración de la Isla. Porque uno de los 'ganchos' para captar a los clientes no era otro que invitarles a comer o cenar tras la exposición a cargo, según describen algunos de los asistentes, de un hombre de mediana edad -que dicen esgrimía una experiencia de veinte años en el sector- y dos mujeres.

La voz de alarma la ha lanzado uno de los presentes, a través de Última Hora, pero otros se han puesto en contacto con esta redacción para suscribir su testimonio y dejar claro que «lo más importante es evitar que la gente pueda ser engañada, que no caigan si asisten». Asegura uno de ellos que «todo olía mal, primero no querían que usáramos teléfonos móviles y que no les hiciéramos fotos, pero sí a los productos», básicamente cubrecolchones y almohadas a los que se atribuyen propiedades curativas que desgranan ante los asistentes. «Después, se sientan en una mesa apartada, comen y se van», dicen.

Recalcan que el perfil de los convocados, principalmente a través de las redes sociales, «son personas mayores y vulnerables», esgrimiendo un discurso los vendedores de estos productos 'milagrosos' «con el que quieren que la gente se sienta con la necesidad, si tiene dinero y un problema de salud, de gastarlo», refiere otro de los presentes, que como el resto no quiere desvelar su identidad.

Explican que hubo gente «que hizo su reserva, pagando con TPV y algunos en efectivo un depósito. Nosotros no lo hicimos porque sospechamos que algo no iba bien», añade este testimonio. Relata que el comercial les hacía ver, a través de una bombilla 'inteligente' las energías y efectos que el cubrecolchones y las almohadas tenían sobre la misma y podían trasladarse al cuerpo humano.

El precio del cubrecolchones era de 5.000 euros y de unos 500 las almohadas, «pero ofrecían una importante rebaja si lo comprabas allí. Llamaba la atención la insistencia, no daban folletos porque había que decidir en el momento», recuerdan, además de las malas formas en alguno de los momentos y ante las dudas de los potenciales compradores: «Usted buscaría dinero donde fuera si tuviera a un familiar o usted sufriera un problema de salud», le espetó el comercial a una de las personas que acudió.

Reportan que estos eventos habrían tenido lugar o serán en escenarios como Calvià, Palma, Santa María, Inca o Manacor y sólo quieren que, a través de sus denuncias, «la gente sepa que algo raro hay, que puede ser una estafa en toda regla y que, los que hemos estado allí, hemos visto cosas que nos han llamado la atención. Y que no caigan, y que las familias avisen a sus mayores de que está pasando esto en varios lugares de Mallorca», concluyen estos testigos de la venta de los productos supuestamente 'milagrosos'.