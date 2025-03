Vuelven las macroprotestas por la vivienda en Mallorca: «Esto va a reventar»

«Esto tiene que reventar por algún lado». Javier Barbero se refiere así a la situación de la vivienda en Mallorca que, según él y todos los miembros del Banc del Temps de Sencelles, ha ido a peor en los últimos doce meses. Esta entidad vecinal fue la encargada de organizar dos macromanifestaciones que en mayo y en septiembre del año pasado movilizaron a miles de personas. Y ya advierten que este año habrá protestas, en más cantidad y periódicas, vistos los escasos avances en la accesibilidad a una vivienda para la clase media. El vídeo que publicaron el martes atestigua que los ánimos están caldeados y las pancartas están a punto de salir de nuevo a la calle.

La onda expansiva del drama inmobiliario alcanza cada vez a más personas. Barbero fue uno de los organizadores de la protesta por los problemas de vivienda. La previsión inicial es que acudieran 2.000 personas, después las cifras se desbordaron y superaron los 10.000 asistentes. «Todo el mundo que está de alquiler está en peligro», vaticina Barbero. Incluso él mismo, que está pendiente de las decisiones que tome su casera. «Esto al final afecta a nuestra salud mental. No podemos estar a expensas de los casos aislados de propietarios que tienen buena voluntad. Lo que antes costaba 800 euros por una vivienda ahora se pide por solo habitación», se lamenta.

En Sencelles y alrededores el goteo de personas que tienen que irse a la Península es constante. «Nadie se libra. Desde el que llegó hace años para hacer un proyecto de vida hasta el que tiene ocho apellidos mallorquines pero por desgracia no ha heredado», señala Barbero. Y culpa a «la especulación inmobiliaria despiadada». «También hay que plantearse qué responsabilidad tiene la propia sociedad mallorquina, que quiere conseguir más a cualquier precio», añade. Barbero señala que «está a punto de suceder algo, estamos evitando el conflicto social pero la mecha es cada vez más corta».

Carme Reynés es otra de las organizadoras de la protesta. «No ha cambiado nada en un año, desde la manifestación del 25 de mayo. Las administraciones no han hecho nada. Tenemos que llamar a la movilización, la gente se sigue marchando de la Isla», asegura.

De un año para otro, ha visto cómo «el círculo se cierra. Más gente se tiene que ir. Alquilar es imposible, comprar muy difícil. Y los niños se van porque es imposible encontrar un piso asequible». Si la clase media se exilia, entran inversores y gente de alto poder adquisitivo. «Tres inversores suizos que compran una casa en Santa Eugenia sin pisar el pueblo, unos suecos que compran una casa en Santa Catalina a través de videollamada... Y esto no es un caso aislado».

Meiling Colorado es profesora de Secundaria y ha vivido en sus carnes una procesión inmobiliaria en últimos años. De los 30 años que lleva viviendo en Mallorca, en los últimos diez se ha mudado cuatro veces. Ahora ha conseguido vivir en Inca, «pero la situación es cada vez más insostenible».

«Yo he sido afortunada, pero mi hijo y mi nieta se han tenido que ir de la Isla porque no podían ganar lo suficiente para pagar el alquiler», cuenta Colorado. Su hijo se dedicaba a recuperar suelos de labranza como permacultor. Ella ha tenido más suerte, «trabajo como profesora en el sistema educativo británico y mis alumnos son jóvenes extranjeros que han venido aquí, pero viven en una burbuja. No son conscientes de lo que pasa». Colorado va viendo cómo sus amigos se marchan de la Isla o ya están pensando hacer las maletas. Todo un desahucio silencioso. «Antes vivía en Son Espanyolet y ahora es un barrio vacío. Palma es un parque temático y en la Isla hay muchas viviendas que se compran para dejarlas vacías, es una inversión. A los extranjeros les sale más rentable alquilarlas por semanas que dedicarlas a la larga duración».

El próximo paso es apoyar a otras entidades que también pelean por una vivienda asequible. El próximo 5 de abril se ha convocado una manifestación a nivel estatal organizado por los sindicatos de inquilinas. «¿Quién va a trabajar aquí?», dice Reynés. «Si los que vienen aquí se traen sus propios trabajadores de su país de origen. Mallorca es un resort de lujo», se lamenta.