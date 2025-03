Jaume Amengual presenta este miércoles en Llibres Colom, en Palma, el segundo tomo de su libro La verdad de Colom, editado por Broll des Boll. Amengual presentó hace un mes el primer tomo, adelantado por Ultima Hora , en el que ya expuso su teoría de la mallorquinidad del descubridor de América. El libro es una reedición ampliada en dos tomos de una obra publicada en 1990 por el propio Amengual y Rafel Bauzà, de Can Rafela (Montuïri). Bauzà falleció en 2008, pero aparece como coautor.

En la entrevista concedida a este periódico, Amengual explicó la tradición oral y secreta de una familia de Montuïri (de la que Rafel Bauzà fue depositario) que se remonta más de 500 años atrás y que transmitía de generación en generación su condición de descendientes directos de Cristóbal Colón, que no sería su verdadero nombre. El descubridor sería, en realidad, Joan Colom, seguramente Cifre de segundo apellido, nacido en Felanitx y educado en una escuela de cartografía de Montuïri.

Según Amengual, «la teoría genovesa no se aguanta. Joan Colom contaba con cartografía del continente americano, aportada por su esposa, Joana Vey, cuya familia gestionaba la escuela de navegación de Montuïri. Por tanto, la actual América ya había sido descubierta y Colom sabía que no era un nuevo mundo. Lo ocultó para que franceses, ingleses o portugueses no se lanzasen a su conquista y así tener la exclusiva de su explotación».

El autor aporta igualmente que Colom firmaba como XMI, las mismas letras que aparecen en un ánfora hallada en Son Fornés, en Montuïri.

Concretando en el segundo tomo, Amengual ha explicado este martes que «hay numerosos indicios de la relación de Colom con la Corona de Aragón en general y con Mallorca con particular. Un capítulo se refiere a las lenguas utilizadas por el descubridor. Sus cartas en castellano muestran un uso deficiente de esta lengua, por lo que está claro que no era castellanoparlante. Palabras y expresiones que usa en castellano no son propias de esta lengua, sino traducciones literales del catalán de Mallorca. Son los casos de tonines para referirse a atunes, la habitual confusión entre traer y llevar, legumes como legumbres, cuervos marinos -en mallorquín, corbs marins- por cormoranes, la expresión tener buenos hígados -sin ningún sentido en castellano- como traducción literal de tenir bon fetge o escribir fusta para referirse a la madera o a una embarcación, que son usos propios de Mallorca. También escribe filo o figuera cuando en realidad quiere decir hilo o higuera».