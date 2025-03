Unos 50 alumnos del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) han participado este martes en la primera Feria de Empleo en Comunicación de Balears, organizada en las instalaciones del centro. Un encuentro en el que los estudiantes de los últimos años de carrera mayoritariamente, pudieron conocer más de cerca a una veintena de empresas y cabeceras líderes en el sector como Ultima Hora.

Durante la jornada, los alumnos han podido hablar con representantes de varios medios para dejar sus currículums y conocer las diferentes ofertas de prácticas y laborales a las que pueden acceder. «Nuestro objetivo es que el conocimiento que adquieren en las aulas tenga una transferencia en la sociedad y se inserten rápidamente –como pasa– en el mundo laboral», ha explicado la jefa de estudios de los Grados de Comunicación, Maria Antònia Puigròs.

Quim, Neus y Marc, son tres alumnos de Periodismo y/o Comunicación que ayer acudieron a la feria. «El mundo de la actualidad me apasiona», dice Marc. «Yo quiero hacer periodismo de Fórmula 1, que va ser todo un reto porque hay pocas mujeres que lo hagan y es un trabajo muy cerrado, en general», apunta Neus. «Si puede ser me gustaría hacer contenidos de deportes, pero estoy abierto a todo», comenta Quim. Ninguno lo tenía claro al principio, pero durante el paso por Bachillerato se acabaron decidiendo.

Sergi, Lluís y Neus Gil también estuvieron ayer en busca de alguna oportunidad profesional. «Siempre me ha interesado saber qué pasa detrás de la televisión y de la radio y una vez que lo he podido comprobar me ha encantado poder comunicar cosas al mundo», apunta Neus Gil.

«A mí me gustaría estar en una sección cultural o de investigación, ya que hoy en día se pelea por ver quién informa antes y creo que se pierde calidad», señala Sergi.

«Yo querría estar en un medio hablado y poder redactar noticias relacionadas con el mundo deportivo», asegura Lluís. «A mi me gusta mucho la radio y todo lo relacionado con la parte audiovisual también me parece muy interesante, porque hago un doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual», dice Neus Gil.