El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha pedido este martes al PSIB que si de verdad quiere que «el carro» de la transición turística siga avanzando «se quite del medio y se abstenga» en las propuestas de contención presentadas el pasado viernes.

En el pleno del Parlament de este martes, Costa ha acusado al PSIB de «salir con el rabo entre las piernas» de las mesas del Pacto por la Sostenibilidad, de donde han derivado las propuestas adelantadas. En el debate de las preguntas de control al Govern, el diputado del PSIB Llorenç Pou, por su parte, ha criticado la hipocresía del PP que, ha recordado, se opuso al ITS, a prohibir el alquiler turístico en Palma, a los límites de los cruceros y al decreto contra el turismo de excesos.

«La primera gran medida contra la congestión fue que el PSIB dejara de gobernar», ha respondido Costa, que ha añadido que la segunda sería que los socialistas «se subieran al carro o lo dejarán avanzar» facilitando la aprobación de las medidas, al menos, con una abstención. También en materia turística, el diputado del PSIB Marc Pons ha acusado al Govern de «validar» las políticas del Pacte en materia de limitación turística por lo que ha pedido «más valentía» al Ejecutivo autonómico.

Pons ha asegurado que las medidas del Govern «no tienen nada de valientes» porque, ha argumentado, turistas que pagan 1.000 euros por una habitación de hotel no van a dejar de venir a Baleares por pagar dos euros más de ITS. Igualmente, tampoco dejarán de operar las empresas de alquiler de coches que verían convalidado el nuevo impuesto con el de circulación.

«¿Quién aprobó el ITS? El Govern de Armengol. ¿Quién lo subirá ahora dos euros? Marga Prohens validando las políticas contra las que votó en contra en su momento. ¿Quién aprobó por primera vez la limitación de coches en una isla? El Govern de Armengol. ¿Y qué proponen ahora? Un impuesto que no tiene consecuencias. ¿Quién aprobó una moratoria para no permitir alquiler turístico en plurifamiliar? El Govern de Armengol ¿Y qué hacen ustedes? Le dan continuidad. Aquello eran medidas valientes y ustedes ahora sólo convalidan lo que nosotros hicimos», ha apuntado Pons.

Por su parte, Llorenç Pou, ha acusado al Govern de «no querer negociar» y de plantear «medidas vacías». Antoni Costa ha insistido en que el Ejecutivo autonómico tiene la intención de negociar con todos los grupos parlamentarios en busca de apoyos a las medidas de contención. «Buscaremos el máximo consenso para frenar la congestión provocada por el Pacte», ha concluido el vicepresidente.