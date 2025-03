Un cobrecolchón 'milagroso' o una almohada que puede ayudar a paliar los efectos del cáncer o ser beneficiosos para las varices o cefaleas son algunos de los reclamos que una empresa utiliza para intentar vender a un precio al alcance de pocos bolsillos a quienes acepten en los próximos días la invitación a un almuerzo o una cena en diferentes establecimientos de Mallorca.

La 'gira' de esta empresa por Mallorca comenzó días atrás, pero parece ser que tendrá continuidad en breve en otros escenarios como Santa María, e incluso parece que hará escala en Inca o Manacor tras pasar por Palma. Uno de los asistentes estos actos ha denunciado el 'modus operandi' empleado, tildándolo de «estafa» al ofrecer un cubrecolchones por un precio de 5.000 euros, a lo que se añadían cerca de 500 por las almohadas, supuestamente, curativas o paliativas de diferentes afecciones.

«Las invitaciones te llegan por Facebook. Y casualmente, a mí, que pasé un cáncer, me enviaron una», relata el asistente al encuentro, celebrado en un restaurante de la Isla. «Te invitan a un acto y comida o cena. A mí me llamó la atención que no hubiera más gente en el local, y que tras la charla, los representantes de la empresa -supuestamente radicada en Madrid- que presenta los productos, desaparecieron», prosigue.

«Se dirigen a gente vulnerable o fácil de convencer», añade, señalando especialmente a colectivos como personas mayores, remitiéndose a otros casos paralelos denunciados en la Península. «El problema es cuando entra una financiera por medio y ellos se quitan del medio y el problema es para el comprador, el estafado en este caso», apostilla el cliente a la hora de agravar las consecuencias de esta posible estafa, que se marchó «sin comprar nada, por lo que me miraron mal. Les dije que no me creía nada de lo que decían, que no podía ser milagroso un cubrecolchones».

Lo que quiere con su denuncia es «evitar que otras personas, en Mallorca o en otros lados, caigan en la trampa, que se crean que venden productos curativos que no están científicamente probados». De hecho, una sentencia relacionada con este tipo de estafas en la venta de productos supuestamente 'milagrosos', recuerda que al presentarse como sanitarios, deberían venderse en una tienda y no en un hotel, o en un restaurante como ha sido y será el caso en Mallorca. Donde anuncian que podrían volver para vender otro producto 'milagroso': pulseras.