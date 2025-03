PSIB, MÉS per Mallorca y Vox han coincidido este lunes en rechazar las medidas de contención turística propuestas el pasado viernes por el Govern, aunque mientras desde socialistas y ecosoberanistas se pide al Ejecutivo que negocie y pacte las propuestas, los de Santiago Abascal acusan al PP de «traicionar al sector turístico».

En la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de este martes, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado al Ejecutivo de Marga Prohens de «lanzar fuegos de artificio» para al final no hacer nada. «No le interesa aprobar nada. Presentan las medidas para que les digan que no y seguir sin medidas, igual que siguen sin presupuestos», ha afirmado. El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, por su parte, también ha acusado al Govern de lanzar «anuncios mediáticos para curarse en salud ante el aluvión de turistas que se espera este verano».

Negueruela y Apesteguia han coincidido en reclamar al Ejecutivo autonómico que olvide sus anuncios del viernes y presente un proyecto legislativo con el que pactar. Sobre esto, Negueruela ha recordado al PP que «no tienen capacidad para pactar con nadie que no sea la izquierda» por lo que «gobernar se les va a hacer imposible». En la misma línea, el ecosoberanista ha dudado de la intencionalidad de las medidas «sabiendo que no tienen con quién pactarlas».

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha rechazado igualmente las propuestas del Govern, aunque lo ha hecho acusando al PP de ser «un socialista encubierto con años de retraso» y de «sumarse al discurso turismofóbico de la izquierda». «Tienen que entender que Vox es su socio natural. Cuando se den cuenta, se habrá acabado la legislatura y estará gobernando la izquierda», ha pronosticado Cañadas.

En relación a las propuestas avanzadas el pasado viernes tras la reunión del Consell de Govern, el portavoz del PSIB ha criticado lo que ha considerado como una «ridícula» puesta en escena y, en todo caso, ha criticado la «insuficiencia» de las propuestas presentadas de las que ni siquiera, ha añadido, fueron capaces de apuntar su impacto económico o su desarrollo. Negueruela ha advertido que las propuestas del Ejecutivo no frenan el decrecimiento sino que, incluso, incentivan la llegada de más turistas en algunos meses del año.

El PSIB ha mostrado su oposición a subir el ITS sólo tres meses y a cualquier rebaja en cualquier mes para que lleguen más turistas. Para Negueruela, el incremento propuesto sólo para verano no cambiará los flujos. «No esconden que no quieren decrecer sino sólo contener», ha lamentando, rechazando igualmente las propuestas en materia de alquiler vacacional.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado que el Govern presente su batería de medidas sin haberlas consensuado antes, lo que ha calificado como «una tremenda irresponsabilidad». Sobre el contenido concreto, el ecosoberanista ha rechazado la recuperación de la bolsa de plazas, que hoteles y restaurantes puedan volver a saltarse el planeamiento urbanístico y ha reclamado que se impulse la limitación de coches en Mallorca. En relación al ITS, ha insistido en que no apoyarán su rebaja o eliminación en ningún momento del año.

«Si quieren negociar, que el anuncio del viernes lo envíen a la papelera de reciclaje y vengan con una hoja en blanco. No aceptaremos chantajes mediáticos, tienen nuestras propuestas», ha concluido.

En concreto, Vox ha recriminado al PP que prometiera no subir impuestos y que ahora presente propuestas de cargas fiscales como el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible o un nuevo impuesto a vehículos vacacionales. Cañadas ha recordado que durante los ocho años de gobierno de la izquierda se crearon más de 115.000 nuevas plazas turísticas sin que se aplicaran límites al crecimiento.

«¿Por qué ahora, de repente, el turismo es un problema?», ha cuestionado, criticando la hipocresía del PP al mantener y aumentar el ITS cuando antes la criticaban por restar competitividad a las islas. «Atacan a los cruceros, los coches de alquiler, los hoteles y el alquiler vacacional, pilares fundamentales de nuestra economía. El problema de la vivienda en Baleares no se resuelve limitando el turismo, sino aumentando la oferta residencial», ha concluido la portavoz parlamentaria.