El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluis Apesteguia, ha criticado los anunciados «mediáticos» contra la saturación turística por parte del Govern, al que acusa de querer curarse en salud frente a un nuevo alud de visitantes para esta temporada.

Apesteguia ha anticipado en una rueda de prensa en el Parlament que su partido no apoyará las medidas aprobadas el pasado viernes en el Consell de Govern para contener la masificación turística, unas medidas que deberán ser aprobadas en la cámara autonómica. «Si quieren negociar, que cojan el anuncio del viernes, lo tiren a la papelera de reciclaje y vengan con una hoja en blanco, porque a Més per Mallorca los chantajes mediáticos no nos afectan», ha afirmado el parlamentario ecosoberanista.

En su intervención, Apesteguia ha lamentado la «tremenda irresponsabilidad» del Govern de plantear las medidas contra la saturación sin negociar con los grupos parlamentarios y sin tener la mayoría parlamentaria para aprobarlas.

«Para plantear cortinas de humo que no se cree nadie, que no dialogan, no negocian y sólo van de cara a la galería, que no cuenten con nosotros», ha insistido el diputado de Més per Mallorca, quien ha recordado al Govern que el apoyo de su grupo se gana trabajando y dialogando. Apesteguia también ha manifestado que el Govern sabe «perfectamente» que Més no apoyará ninguna propuesta para recuperar la bolsa de plazas turísticas y que los hoteles y restauradores puedan volver a saltarse los planes urbanísticos de los ayuntamientos.

«Reclamamos la limitación de entrada de coches en Mallorca desde hace más de medio año, el PP votó en contra diciendo que el Consell lo haría, y no lo hace», ha reprochado Apesteguia, que también ha reprochado la eliminación de la ecotasa en enero y febrero.