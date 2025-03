Es común escuchar por parte de dueños de perros que su mascota es mucho más que un compañero: es familia. Y es que la compañía que nos hacen y, sobre todo, el gran amor que nos profesan día y día demuestra que los canes pueden conectar con nosotros de forma que ninguna otra persona o animal puede hacer. Sin embargo, Ismael Fernández va mucho más allá de esta definición. Para él, sus perros son sus compañeros de vida, o, más bien, la otra mitad de un tándem inseparable que ha logrado hacer historia dentro del deporte canino balear. Y es que Fernández, junto sus perras Time, Rue y Vie, suman un equipo de agility que ha recopilado un palmarés de récords tanto en el ámbito nacional como internacional que de momento no ha podido igualar nadie en las islas: desde alzarse como campeones de España en 2021 hasta clasificarse décimos del mundo en 2022 en el Agility World Champinoship, el torneo mundial más prestigioso de este deporte. Esta es la historia de cómo Fernández y sus fieles compañeras peludas han situado en el mapa internacional el agility de Mallorca.

El recorrido de Fernández como deportista en esta disciplina ya lleva un largo recorrido, con nueve años practicándolo en total y unos siete jugando de manera profesional. Sin embargo, al igual que grandes atletas o artistas de gran calibre, todo comenzó de forma mucho más casual y distendida, es decir, como un hobby: «Empecé a practicar agility gracias a mi pareja Mila. Fue ella realmente quien se introdujo en un principio y yo solo iba a verla. Un día me dijo que lo probara y comencé a cogerle el gusto. Desde ese momento comencé a estar muy metido en el mundillo». En un principio, tanto él como su pareja practicaban a modo de entretenimiento, aunque Fernández, poco a poco, empezó a ver el «potencial» de este deporte y se planteó, por primera vez, adentrarse en el mundo de los torneos: «Nos dimos cuenta de que Rue, la perra con la que hacíamos agility en ese momento, era muy rápida y quisimos entrenar más a menudo y un poco más en serio. Aunque Rue no ha sido nuestra perra más competitiva, es con quien aprendí más en cuanto a las bases del agility».

Fernández practica agility en su casa con Rue. Foto: Pilar Pellicer

Pasaron los años y Fernández seguía igual de enfocado en dedicarse a esa pasión como el primer día: tanto él como Rue perfeccionaron su maestría en el agility con un instructor y comenzaron a competir en ligas de ámbito local, aunque todavía sin miras mucho más ambiciosas. Sin embargo, en 2018, con dos años en el ruedo, sucedió uno de los acontecimientos más importantes en la vida tanto personal como profesional de Fernández: Rue se quedó embarazada, y de esta camada nació Time, la perra que les permitió llevar el agility competitivo a un nuevo nivel. «A la hora de quedarnos con ella, ya sabíamos que nos íbamos a dedicar al agility y formar un equipo. Con Time conseguimos todos los logros que hemos acumulado hasta ahora. Desde pequeña ya veíamos que era un terremoto: le encantaba trabajar y jugar, tenía mucho potencial. De hecho lo hacía todo muy bien, era muy sencillo trabajar con ella», explica. Así, fue la perfecta conjunción del inusual talento de Time y la experiencia acumulada del jugador con Rue lo que generó la fórmula perfecta de su éxito, el cual le llevaría a nuevos escenarios que ni él mismo se imaginaría.

Un equipo de talla mundial

A pesar de que un perro no puede empezar oficialmente a competir en torneos hasta que cumpla 18 meses, Fernández y Time no perdieron el tiempo y comenzaron a practicar en casa, siempre con el nivel de exigencia y esfuerzo adecuado para su edad. Por fortuna, su casa cuenta con un amplio jardín donde tiene montado una pista de agility con todos los obstáculos reglamentarios: desde los típicos túneles y empalizadas , hasta una ruta de slalom por donde el perro debe cruzar entre cada palo con velocidad y precisión. Ya a mediados de 2019, aunque comenzó a competir en el grado 1, la categoría más baja y donde comienzan todos los perros y guías novicios, tardó apenas unos meses en subir a grado 2 y sin darse cuenta ya eran grado 3, donde solo compiten los mejores equipos y la exigencia alcanzaba los niveles más altos. De hecho, en 2021, con tan solo 3 años compitiendo, consiguieron hacerse un hueco en el Campeonato de España de agility, el primero que se celebró tras la pandemia de la COVID y el debut de Time en este torneo.

Fernández iba con ganas pero con prudencia: al fin y al cabo, nunca se enfrentó a un reto de este calibre con Time y apenas habían incursionado en este nivel tan alto, por lo que clasificarse ya fue victoria suficiente para él. Y, contra todo pronóstico, la destreza de su compañera y su gran dirección como guía lograron superponerse a las expectativas y consiguieron un flamante primer puesto, convirtiéndose en los campeones de España de 2021 y consiguiendo así un pase directo para representar al país en los torneos europeos y en el Agility World Championship, la liga mundial de este deporte que en 2022 se iba a celebrar en Austria: «Era algo que no me esperaba. Con Rue ya hicimos alguna selectiva de mundial pero no conseguimos clasificarnos. Sabíamos que íbamos con una buena perra pero al final te enfrentas a lo mejor de España y vas sin grandes ambiciones. Desde luego rompimos todos mis pronósticos». Cabe destacar que, en el agility, un total de tres personas por categoría pueden representar a un país. Fernández participó en la small, es decir, los participantes con perros de 35 cm o menos de altura.

El tiempo pasaba y el 29 de septiembre de 2022 le tocó volar a Austria. Si ya fue todo un logro clasificarse para el torneo estatal de agility, el poder representar al país en el campeonato internacional más prestigioso del mundo -además con la medalla de oro nacional-, era un hecho que le costaba asimilar: «Mi premio fue tan solo el ir. Claramente mi intención era darlo todo de mí y hacer la mejor puntuación posible, pero es muy complicado quedar en posiciones altas. Ya no es que te enfrentes a los mejores de tu país, estás compitiendo con la élite del mundo».

La primera prueba a la que se tendría que enfrentar el tándem Fernández-Time era el circuito de Jumping, el cual solo incluye obstáculos de salto, túneles y slalom. En un principio todo iba bien: su guía estaba siendo correcta y su compañera estaba realizando la ruta de forma limpia, sin saltarse porciones ni ejecutándolas de forma errónea. Sin embargo, tal como relata Fernández, los nervios le pasaron una mala jugada y se cayó poco antes de terminar: «Estaba muy nervioso y me temblaban las piernas. Intenté salvarlo pero no pude evitar que se notara en la puntuación. Podríamos haber quedado mejor». De todas formas, no todas las esperanzas estaban perdidas, pues la puntuación total es la media de dos pruebas: la primera, que es de Jumping, y la segunda, que es de Agility, la cual incluye nuevos obstáculos como la pasarela y la empalizada y que a Fernández aun le quedaba por hacer. Así pues, Time y su guía vuelven a sus puestos y comienzan el circuito. Todo parece salir a la perfección y sus pasos resuenan más seguros y firmes, y en el último tramo logran terminar limpios en una de las mejores marcas de su historia. Lo que él no se imaginaría es que esa segunda parte tan buena que consiguieron ejecutar les granjearía un Top 10 mundial en la categoría individual, una de las mejores posiciones de España en los últimos años: «Competir en el mundial de agility ha sido la mejor experiencia de mi vida. Fue un momento muy especial. De no ser por mi desliz podríamos haber quedado mejor pero a día de hoy estoy muy contento con nuestra hazaña».

Aprender a resurgir

Tras el hito histórico que consiguieron en Austria, en los dos siguientes años pareciera que la diosa de la victoria les sonreía en cada torneo en el que participaban. En ese mismo año quedaron terceros en la Gold Rush, un importante torneo que se celebra en Alemania, y ganaron la Cataluña Open, además de llevarse el oro en la copa de Baleares y en la liga Balear. En 2023 repitieron las mismas hazañas locales y además quedaron terceros en el torneo de equipos del Europeo y quedaron, con Rue, en segunda posición en el Jumping de equipos del World Agility Open, otro torneo internacional de gran prestigio, además de conseguir de nuevo el privilegio de representar a España en el AWC ese mismo año. De hecho, 2024 apuntaba a ser un año igual o incluso más prolífico de los dos anteriores. Sin embargo, durante los meses de verano, llegó un duro golpe al equipo que aún a día de hoy todavía duele: tanto Time como Vie, otra de sus perras de competición, se intoxicaron con el fruto de la cica, extremadamente tóxica para los canes, y en cuestión de pocos días ambas fallecieron de forma inesperada, apenas unas semanas antes de que comenzara el AWC 2024, para el que Time estaba clasificada: «Fue un palo muy duro. Las dos eran hijas de Rue y desde que se fueron no ha sido la misma. Las echamos muchísimo de menos. No sé si volveré a tener otra perra como Time».

Fernández con Time en el AWC en 2022. Foto: Mila Moreno

Desde que falleció Time hasta hoy, Fernández se ha mantenido alejado del mundo del agility. Durante el AWC 2024, en homenaje a Time, la selección española le dedicó una camiseta y bandera personalizada que llevaron puesta durante la ceremonia de apertura, y todavía se las recuerda con cariño por la cantidad de hitos que consiguieron bajo los colores de España. Sin embargo, de entre la tristeza y el dolor de la pérdida, llegó a la vida de Fernández una nueva luz que podría ayudarle en un futuro a volver a las competiciones: su perra Hawaii, una Sheetland Sheepdog de nueve meses con un gran potencial: «Rue tiene ya 10 años y no queremos meterla en competiciones. Ahora estamos entrenando a Hawaii con las exigencias de su edad y tiene muy buena pinta. También estamos entrenando a una Cocker, Oasis, y las dos tiene potencial. El golpe de Time fue muy duro, pero en un tiempo sé que quiero volver al agility y con estas dos perras creo que podremos llegar muy lejos».