Pedro Homar: «No vengo a ser el títere de nadie sino a reunificar el sindicato»

Pedro Homar Ferragut acaba de ser elegido secretario general de UGT Illes Balears con el 58 % de los votos pese a ser el único candidato. Le tocará «coser» un sindicato dividido.

¿Se siente legitimado como el líder de todos y cada uno de los afiliados y delegados de UGT Illes Balears?

Me ha votado la mayoría y a partir de aquí todos detrás del secretario general. Yo me siento tan legitimado como Pedro Sánchez al frente del gobierno y mi única ambición es subsanar las posibles discrepancias para agrandar esta mayoría lo máximo posible.

¿Le ha dado algún consejo el secretario general Pepe Álvarez?

Ha sido muy respetuoso y cariñoso, pero no me ha dado ningún consejo. De momento todo han sido ánimos y cordialidad.

¿Cuántas personas le han dicho esta semana ‘En vaya marrón te has metido’?

Todo el mundo. Llego a la secretaria general en una situación complicada, pero nadie se mete en una organización sindical para vivir tranquilo. Lo asumo como un reto porque yo siempre he sido una voz critica desde la segunda y tercera línea que considera que hay muchas cosas que se pueden mejorar en el sindicato.

¿Por ejemplo?

Para mi es una prioridad absoluta acercarnos a los jóvenes. Tienen muy poca vinculación con los sindicatos y tenemos que vencer esa desafección.

¿Quién le convenció para ser secretario general?

Me lo ofreció el secretario general de mi Federación de Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, pero la decisión fue mía.

¿Qué les dice a los que aseguran que será Romero quien mandará realmente en UGT Illes Balears?

Les digo que si Miguel Ángel hubiera querido un títere no hubiera pensado en mi. Siempre que he tenido ocasión de expresarme como delegado de UGT he dicho que no concibo un sindicato dividido. A Miguel Ángel le tengo mucho respeto y cariño, y escucho siempre sus consejos porque es una persona de mucha valía, experiencia y visión, pero él va a respetar mi autonomía y yo voy a tomar cafés las veces que haga falta con quien a mi me apetezca.

¿Por qué están enfrentadas las dos federaciones mayoritarias, Servicios Públicos y Servicios, Movilidad y Consumo?

Desconozco el fondo de la cuestión, pero sé que no hay diferencias ideológicas. Es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa.

¿Existe un enfrentamiento personal entre los secretarios generales de ambas federaciones, Miguel Ángel Romero y Jose García Relucio?

No, a lo mejor son diferentes visiones o que ambas federaciones quieren tener una participación, una cuota...Pero no lo sé.

La gestora no ha conseguido en un año establecer la paz entre las dos federaciones. ¿Cómo lo va a conseguir usted?

Me enfrento a una página en blanco que está por escribir. Me considero una persona creativa y no tengo mochila ni deudas con nadie. A partir de aquí, me toca escuchar, tomar nota y ver lo que está en mi mano subsanar con la puerta abierta para todos.

¿Cuáles van a ser sus prioridades al frente de UGT Illes Balears?

Las políticas del sindicato residen en las federaciones, que son las que tienen el nervio, la legitimidad, la potencia y la presencia en los centros de trabajo para actuar como conocedoras de la realidad social que son. La ejecutiva es una herramienta de función institucional y de representación y su discurso no puede separarse nunca de lo de lo que manden las federaciones.

Usted es diplomado en turismo. Los empresarios del sector ven imposible aplicar la reducción de jornada. ¿Y usted?

Le contesto como diplomado de turismo, porque la materia turística está en manos de una federación. La reducción de jornada tiene consecuencias organizativas y salariales, por lo que seguramente tendrán que aumentar la contratación y buscar fórmulas creativas. ¿Imposible? También lo parecía que el hombre llegara a la Luna en los años sesenta.

Usted trabaja en el INE. ¿Los buenos datos del paro se traducen en bienestar para las personas trabajadoras de Baleares?

Los datos del paro son positivos, pero con los problemas del coste de la vida y de la vivienda no podemos ser optimistas. Hasta la persona más de derechas tiene un hijo en casa que quiere emanciparse y no puede.

Es usted empleado público. Los 65.000 funcionarios de Balears tendrán equiparación salarial con Canarias. ¿Les va mejor con este gobierno de derechas que con el del Pacte?

De momento, sí. Y a los hechos me remito. Estoy muy satisfecho con los logros de la Federación de Servicios Públicos de UGT, pero tengo que recordar que no hay ni un euro a repartir de ese acuerdo para los funcionarios del Estado, cuya brecha con los funcionarios autonómicos es cada vez mayor.

¿Qué le hizo afiliarse a UGT en 1994?

Yo tenia 24 años y trabajaba en el hospital militar. Cuando un compañero me dio una hoja de afiliación de UGT, le dije que para qué me iba a afiliar si cuando tenía un problema me lo solucionaba recursos humanos. Al final me apunté, conocí el sindicato, empecé bien y me tocó ir resolviendo papeletas, porque esa era mi función. Descubrí que mi vocación es la interacción social

¿Quiénes son sus referentes sindicales y políticos?

Lorenzo Bravo es mi ídolo absoluto. Por su tono, su capacidad de reinventarse, por su valentía, por la coordinación de sus ideas, por sus valores y, sobre todo, por su simpatía. Y mi referente político es Francesc Antich, una persona muy graciosa en el sentido más humano y entrañable del término.

¿Cómo le gustaría que fuera UGT Illes Balears cuando acabe su mandato en 2029?

Un sindicato fuerte, unido e implantado que la sociedad perciba como una organización permeable a la que se puede acceder fácilmente y con la que se puede colaborar desde el primer momento desde las bases.