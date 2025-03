He localizado a Mica, fundador de 'Las Ovejas de Mica', y psicólogo, carrera que estudio tras romper con todos los demonios del pasado que le pusieron durante un tiempo en el borde del abismo, lo cual, afortunadamente, no solo ha superado, sino que, además, ha dedicado desde entonces su vida a ayudar a los demás.

Tras dar con él, le he propuesto que se venga conmigo, en abril, a hacer un tramo del Camino de Santiago, desde Sarrià a Finisterre. Y si se lo propongo es porque sé que ha hecho el Camino varias veces, incluso ha recorrido el más largo de todos: desde antes de Roncesvalles a Santiago. Y me dice que puede que sí, que es muy posible, y de paso charlamos y hacemos un estudio sobre lo que se bebe a lo largo del mismo.

«Pero antes debo de poner en marcha un proyecto que tiene que ver con la época que vivimos, tiempos de mucho desconcierto, caos y confusión, lo que hace que se genere un malestar colectivo general debido a la crispación social, al odio, y resentimiento por todos los cambios sociales, políticos, económicos, y especialmente de valores éticos y morales que nos están deshumanizando, de modo de que la era del vale todo, la inmediatez, los resultados rápidos, la búsqueda continua de felicidad, el éxito y el triunfo, se ha convertido casi en una exigencia.

-A ver, sé un poco más explícito

-Pues quiero decir que este cambio social que estamos viviendo está repercutiendo tan exagerada y desproporcionadamente en el individuo, que lo convierte en un malestar psicológico, lo que significa, dicho sea en lenguaje llano, que las personas están padeciendo y sufriendo mucho, especialmente de estrés, ansiedad y depresión, lo que no tiene por qué ser un trastorno, sino más bien estados muy intensos que nos llevan a la desesperación, desilusión, soledad, desencanto, y en ocasiones a la rendición.

-¿Y qué se puede hacer para evitar o contrarrestar ese padecimiento al que te refieres?

-Pues, diseñando, como he hecho, un seminario que pueda ser entendido por cualquier persona, sin necesidad de tener conocimientos psicológicos, a la que explicar que podemos minimizar el impacto y revertir esta situación si nos ponemos a trabajar todos los aspectos y factores que nos han hecho llegar a este extremo. O por decirlo de un modo entendible -apostilla-, no son terapias, sino entrenamientos y reforzamientos con el fin de no caer en las trampas del día a día que tan negativamente nos influyen.

-Y, concretamente, ¿a quiénes van dirigidos este seminario?

-A personas que se sienten deprimidas, o con mucha ansiedad. Personas con mucha soledad y tristeza profunda. Personas que no asimilan bien los cambios de ciclos vitales y las etapas nuevas de la vida a medida que van cumpliendo años, a personas que no entienden lo qué les está pasando y van de un lugar a otro buscando soluciones y no saben ya cómo hacerlo, personas que necesitan ser comprendidas y escuchadas, y a la vez que puedan expresarse. Y en este capítulo incluyo a las personas afectadas por el denominado nido vacío, personas que a lo largo de sus vidas fueron luchadoras, cuidadoras, que dejaron de ser ellas mismas para volcarse en sus familias, pero que al final, con el paso del tiempo, se han ido quedando solas, ya bien porque sus hijos crecieron e hicieron sus vidas, o se separaron o perdieron a su cónyuge y ahora se sienten frustradas y con un gran sentimiento de inutilidad. También incluimos a personas que no encuentran un sentido de vida, que ya no tienen ilusión por nada, y que están cayendo en una depresión. Y, muy especialmente -apostilla- a personas que padecen una saturación con terapias, métodos o técnicas sin considerar y evaluar las limitaciones de cada una. Me refiero al «tú puedes», «lo conseguirás», «nada es imposible» que tanto nos venden a través de libros o vídeos motivacionales de autoayuda.

-¿Cuánto tiempo duran estos seminarios?

-Son terapias grupales presenciales que hacemos dos días a la semana, durante un mes, a razón de una hora y media por terapia.

-¿Y cuándo dan comienzo?

-Ya las he comenzado en este mes de marzo con varios grupos, en los que quedan excluidas aquellas personas con trastornos graves psicológicos, ya que no pueden ser capaces de comprender ni asimilar las charlas, ni adaptarse al grupo, pero a las que puedo derivar a manos expertas, puesto que yo -insiste- practico la psicodinámica, es decir, hago que el grupo lleve la mayor parte de la sesión, que interactúen, que verbalicen sus emociones y expresen libremente sus miedos, fantasmas e inseguridades.

-¿Y dices que la próxima comienza en abril?

-Sí, el mes que viene, y hago la presentación de la mismo en una jornada de puertas abiertas a celebrar en Sant Magí, 72, de Palma, el miércoles, 26 de marzo, a las 19.30 horas. El precio del curso es muy asequible, y los interesados en asistir a él pueden informarse llamando al 603 891914.