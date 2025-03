Este sábado se ha inaugurado en Can Balaguer, Palma, la exposición 'Dones i reines de Mallorca', una muestra que da a conocer la figura y el valor de diferentes monarcas de la Isla. Al encuentro ha acudido una gran representación política, entre ésta, el acalde Jaime Martínez y el concejal Javier Bonet; las conselleres Catalina Cirer y Manuela García, y los consellers Alejandro Sáenz de San Pedro y José Luís Mateo, entre otros; así como un buen número de personas de la sociedad civil. Por desgracia la presidenta del Govern, Marga Prohens, no ha podido asistir por problemas de salud.

Así pues, los comisarios de la exposición, los historiadores Eusèbia Rayó y Jaume Llabrés, han realizado una visita guiada para las autoridades por los diferentes paneles explicativos que se han colocado en el patio interior de Can Balaguer. En ellos, se puede ver con detenimiento un plano general de los palacios de Perpiñán, La Almudaina y Montpellier; las biografías de las ocho reinas que conforman la muestra, la cronología del reino de Mallorca y su árbol genealógico, e imágenes de los palacios rurales de los monarcas.

Asimismo, subiendo unas escaleras laterales, se llega a la planta superior del centro cultural donde se ha colocado «el estrado», un espacio femenino donde las mujeres realizaban su vida cotidiana: «Coser, bordar, leer, escribir», enumera Rayó. «Quizá la más destacada de las ocho es Violante de Hungría, esposa de Jaime I», apunta Llabrés. «Debió ser una mujer con mucho carácter, todos sus hijos acabaron en los grandes tronos de Europa y yo siempre he pensado que Jaime II, su segundo hijo, no le tocaba gobernar, pero ella se encaprichó con que tuviera un reino y no fuera solo un rey consorte. Yo creo que el Reino de Mallorca fue más idea de ella, que de su marido Jaime I».

Según Rayò, es importante visibilizar la figura femenina dentro del Reinado de Mallorca porque «las mujeres siempre hemos sido olvidadas, relegadas y silenciadas, por eso es importante rescatar sus nombres y que se sepa que estuvieron ahí y aportaron cosas a la historia, porque tenían su correspondencia con otras casas reales y con el Papa; asimismo, algo pintaban, unas más que otras dependiendo de su carácter, las circunstancias y la persona que tuvieran al lado». La muestra estará abierta al público hasta el próximo 30 de marzo.