Las mujeres, por el hecho de serlo, se enfrentan en el transcurso de la vida con obstáculos y dificultades con las que no tienen que lidiar los hombres. Una realidad más sangrante cuando se tiene algún tipo de discapacidad. Ocho mujeres con diversidad funcional explican cómo viven esa doble condición y por qué hay que visibilizar aún más sus realidades y las de más mujeres, para conseguir un 8-M más inclusivo.

Fabiola Moro, 45 años

Tiene paraplejía por una lesión medular. Cuando tenía 23 años tuvo un accidente de moto que la dejó en silla de ruedas. Es la presidenta de Aspaym en Balears y según indica ha podido llevar «una vida normal, siempre desde ciertas limitaciones». En su caso, al quedar parapléjica, se encontró con «muchas barreras», ya que «queda mucho por hacer para conseguir la accesibilidad universal». «Hay gente que solo ve la silla y no a la persona, piensan que necesitas un cuidador 24/7 y que no puedes tomar tus propias decisiones». Desde su punto de vista «si las mujeres ya estamos discriminadas, las que tenemos una discapacidad tenemos una doble discriminación».

Macarena Saavedera, 52 años

Padece esclerosis maligna, una discapacidad que reduce su movilidad, le impide caminar largas distancias y coger peso. Con 13 años la operaron de la columna, pero con el paso de los años, y sus dos embarazos, se le llegó a desplazar de nuevo hasta casi tocar el pulmón. «Ha sido muy doloroso, cuando eres joven no te afecta tanto porque tienes la sensación de que puedes con todo. Tenemos la concepción de que como mujeres podemos con todo, por eso te tomas un antiinflamatorio y sigues adelante, empeorando aún más la lesión». Durante más de 30 años fue profesora de educación infantil pero tuvo que dejarlo porque no se adaptaron los espacios para que ella pudiera trabajar, ahora es técnica de inserción laboral: «Somos personas completamente válidas si las empresas adaptan los puestos».

Carlota Padilla, 26 años

Nació con nanismo harmónico, que principalmente se manifiesta en su altura, pues mide cerca de 1,35 metros. «Ya en la infancia notaba que era diferente, porque usaba andador. A medida que crecía se hacía más evidente», sobre todo en la adolescencia. «Por suerte, siempre he tenido un carácter muy extrovertido y he podido superar las diferencias. La discapacidad no me ha impedido tener una vida feliz». Como preparadora laboral en Inserta Fundación Once es muy consciente de que «hay que visibilizar la discapacidad en todos los aspectos» y recuerda que «hay muchas mujeres que por culpa de la violencia machista acaban teniendo alguna».

Corinna Velasco, 35 años

Tiene diagnosticado un 65 por ciento de discapacidad intelectual, pero que no le ha impedido formarse para poder insertarse en el mercado laboral. Es estudiante en un curso dual de cocina en Palmanova y, desde su punto de vista, siempre ha hecho «una vida normal». De cara al 8-M cree que es importante reivindicar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, independientemente de que tengan o no discapacidad.

Charo Gómez, 57 años

Le diagnosticaron hace ocho años una discapacidad intelectual, que sumado a sus problemas de movilidad hace que tenga acreditado un 65% de la misma. Vive con su madre mayor que enviudó hace más de un año. Tuvo que dejar de trabajar por sus problemas en las piernas y estuvo encerrada un año en casa por una fuerte depresión. Sin embargo, ahora rebosa vitalidad es voluntaria, participa en el club social de Son Fortesa y en un programa de radio de Rac Mallorca. «Es importante visibilizar la discapacidad porque muchas mujeres tenemos que salir adelante a pesar de tener una discapacidad».

Paula Pascual, 16 años

Es consejera del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia y tiene una discapacidad visual. «En el colegio se nota, tienes más dificultades en algunas cosas pero , en general, todo es cuestión de tiempo». «Es importante seguir luchando porque es cierto que cada vez vamos consiguiendo más derechos; pero si no tenemos los mismos que los hombres, las mujeres con discapacidad aún tenemos menos»

Cristina Díaz, 43 años

Es la vicepresidenta de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple, enfermedad que le diagnosticaron hace ya 20 años. «En mi caso no he degenerado rápido y puedo hacer una vida medianamente normal, pero tengo síntomas que no se ven y es más difícil que la gente me entienda». Asegura que «es súper importante visibilizar más porque las mujeres lo tenemos más complicado en el sentido de que se nos exigen ciertas cosas que se dan por hecho que tenemos que hacer y a veces nos cuesta más por nuestra discapacidad y condición».

Eva García, 50 años

Nació con autismo, pero no lo supo hasta el año pasado cuando recibió el diagnostico. Es la presidenta de la Asociación Asperger de Balears y según explica el autismo puede ser más complicado para las mujeres ya que «enmascaramos, se nos exige más, nos obligan a saludar y a disimular. Somos expertas en eso». Además, «las pruebas que se hacen están enfocadas en chicos, por lo que antes no se estaba tan capacitado para hacer el diagnóstico en mujeres; ahora se está avanzando, pero no tanto como nos gustaría». De cara al 8-M cree que hay que dejar claro que «tenemos capacidades diferentes, que tenemos que convivir en sociedad pero que nos tienen que ayudar». «Muchas diagnosticadas estamos con ansiedad y depresión y con un diagnóstico más precoz no habríamos tenido ciertos trastornos de la salud mental».