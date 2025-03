Nuria Sánchez es enfermera de la Unidad de Farmacia del Hospital Son Espases. Se graduó el año pasado en la Universidad de Cádiz y este sábado acude a Madrid a recoger el tercer premio de un concurso a nivel nacional que convoca la escuela CTO Enfermería para reconocer los mejores TFG del año. Ha sido reconocida por su trabajo de investigación sobre infografías como método de comunicación y expresión del dolor en niños con trastorno del espectro autista (TEA). Ha editado un cuento con un juego interactivo y ha diseñado una aplicación móvil.

¿Qué supone para tí recibir este reconocimiento?

—Estoy muy contenta, la verdad es que no me lo esperaba. No imaginaba que pudieran premiar mi TFG.

¿En qué ha consistido tu trabajo de investigación?

—En primer lugar comencé haciendo encuestas con distintos profesionales relacionados con el trastorno del espectro autista, como psicólogos y maestros especializados. También reuní toda los artículos científicos que encontré sobre las necesidades de estos niños para mejorar la comunicación. A partir de ahí, decidí centrar el trabajo en la expresión del dolor a través de pictogramas, que es lo que mejor les puede funcionar.

¿De ahí surge la idea de plasmarlo en un cuento?

—Sí, el trabajo incluye un cuento, que está en formato digital y que se titula ‘Daniel aprende a expresar su dolor’. El protagonista empieza a sentir dolor y sus padres no saben identificar lo que le pasa. Acuden al hospital y a través de imágenes del cuerpo humano van adivinando lo que le pasa. El cuento incluye un juego digital también dónde pueden practicar y marcar la intensidad de su dolor a través de una escala. Además he diseñado una aplicación, ‘DolorTea’, para que puedan también expresar dónde y cuánto les duele. Pero esto está sin desarrollar, en fase inicial.

¿Tienes intención de sacarla al mercado?

—Pues no lo descarto. Aunque no me lo había planteado porque no esperaba que tuviera tan buena acogida.

¿Has tenido feedback de profesionales sobre la utilidad que pueden tener estas herramientas que has creado para estos niños?

—A medida que he ido desarrollando el trabajo lo he ido compartiendo y la respuesta ha sido buena, sí me han dicho que veían adecuadas las herramientas para mejorar la comunicación de los niños con TEA.

Ahora eres enfermera de la Unidad de Farmacia del Hospital Son Espases. Un ámbito muy diferente.

—Sí, no tiene mucho que ver pero me gusta mucho y estoy muy contenta aquí. Comencé a trabajar aquí, en Baleares en 2024 precisamente en la Unidad de Farmacia de Son Espases. Luego estuve en UCI neonatal y ahora he vuelto a este servicio.