La Asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares, Consubal, ha recibido en los últimos días hasta cinco denuncias de pacientes que han visto como su intervención quirúrgica programada en Son Espases ha quedado anulada el día antes de entrar a quirófano y tras meses de espera.

El presidente de la entidad, Alfonso Rodríguez, explica que las denuncias recibidas han sido derivadas al servicio de Atención al Usuario de Son Espases y al Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de las Islas Baleares.

Rodríguez manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que haya muchos más afectados por esta situación y adelanta que «les estamos asesorando para que puedan canalizar mejor estas demandas, porque nos están solicitando ayuda para conseguir que sus quejas sean atendidas».

El presidente de Consubal aclara además que, en todos los casos, desde el hospital, «han alegado falta de disponibilidad de quirófanos para sus intervenciones» y que cuatro de los afectados de los que han tenido constancia esperaba por una intervención de traumatología, uno de los servicios que más lista de espera y mayores tiempos de demora registra según los últimos datos ofrecidos por Salut.

Uno de estos pacientes, que prefiere conservar su anonimato, detalla que su intervención fue programada a finales del mes de agosto para el 18 de febrero, alcanzando prácticamente el tiempo máximo para que se cumplieran los 180 días de espera por los que el paciente puede acogerse al Decreto de Garantía de Demora.

«El día 17 de febrero, un día antes de entrar a quirófano, me llamaron para anular la intervención programada y me dijeron que me darían una nueva cita. Pero aún estoy esperando a que me llamen», lamenta.

Desde Son Espases han justificado estas anulaciones de intervenciones programadas en base a criterios clínicos que obligan a priorizar las urgencias que tienen que entrar en quirófano sin demora. «Esto obliga a reprogramar a los pacientes a los que se les anula y esta nueva programación se hace por orden prioritario», explican.

De este modo, las intervenciones anuladas, si bien no vuelven a su punto inicial en la lista de espera, si vuelven a tener cierta demora hasta que quede un hueco libre acorde al nivel de urgencia de su patología.

Alfonso Rodríguez insiste en que aún no siendo intervenciones urgentes sí condicionan la vida de los pacientes que tienen que adaptar su situación personal y laboral a la intervención prevista, además de haber pasado por un preoperatorio que según los plazos se tendrá que repetir.

Desde Son Espases lamentan estas situaciones y los inconvenientes que puedan causar a los pacientes y a sus familiares. Recuerdan asimismo que todos los que superen los 180 días de espera para una intervención pueden acogerse al Decreto de Garantía de Demora, con el que podrían ser derivados a centros concertados.