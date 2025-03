Son dos voces autorizadas en sus respectivas modalidades y en la esfera del deporte mallorquín y español. Mavi García y Xisca Tous pueden presumir de ser campeonas nacionales, haber disputado mundiales y Juegos Olímpicos y haberse ganado a pulso un hueco entre la élite del ciclismo y el triatlón, respectivamente. Ambas se han implicado de lleno en la lucha por los intereses de la mujer en sus campos de acción y han conseguido con sus resultados dar visibilidad al deporte femenino, tanto en las islas como a nivel internacional.

En el Día Internacional de la Mujer, Mavi y Xisca reafirman ese protagonismo y ese compromiso. «Además de ver más participación femenina, lo que sí notamos en la profesionalización. Ahí se ha dado un paso adelante. Antes, era más difícil que una mujer pudiera vivir del deporte. Año tras año, empresas, federaciones, clubes y demás se han concienciado de la importancia de la mujer», refiere Tous en base a su experiencia en el mundo del triatlón, compitiendo en las Series Mundiales. Además, asegura que esa visibilidad hace que «las más jóvenes puedan ver que tienen una oportunidad y que se pueden dedicar al deporte como profesionales, algo que muichas no pudieron hacer».

Donde sí se ha dado un vuelco ha sido en el ciclismo en carretera profesional. Eso lo ha vivido Mavi García, pentacampeona de España en línea, podio en el Giro de Italia, diploma olímpico en los Juegos de París y Top 10 en el Tour de Francia, entre otros méritos. «Personalmente, yo que he vivido desde abajo el mundo del ciclismo, he visto su evolución desde que llegué. El cambio es brutal, y como decía Xisca, la visibilidad que nos dan no tiene comparación. Eso es lo que hace que haya patrocinadores y con ello equipos, carreras... Es una rueda que funciona y crece por suerte».

Pero es algo que traslada la ciclista al resto de ámbitos de la vida cotidiana. «Pienso, igualmente, que queda mucho trabajo por hacer», dice Mavi, quien junto a Xisca tiene claro que, aunque el 8M es un día marcado en rojo, «todos los días deberían tomarse como si fueran un 8 de marzo. Si hay un día para reivindicar nuestros derechos y nuestro papel es porque hay un déficit; sino, no habría una fecha señalada para conmemorar o reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, no conozco un Día del Hombre, ¿no?», apostilla la ciclista del Liv AlUla Jayco del UCI World Tour. «Es un trabajo que debemos ir haciendo día a día, pero es necesario que este día tenga importancia para que la gente lo tenga presente», añade Mavi.

Su papel como referentes deportivos y su ejemplo de superación a la hora de superar obstáculos convierte a Mavi García y Xisca Tous en puntos de apoyo para quienes vienen por detrás, apoyándose en el momento álgido y la proyección del deporte femenino. «Es verdad que vivimos un 'boom' actualmente, pero lo que nos debe preocupar es que no venga una bajada tras este momento. Ojalá tenga continuidad y no sea una moda, como han sido otros deportes», asegura Xisca Tous, triatleta natural de Artà, que compite por Turquía y que estuvo a punto de clasificarse para los pasados Juegos Olímpicos de París.

En el caso del ciclismo, Mavi García observa las nuevas perspectivas con optimismo, «pues los equipos World Tour tienen equipos de desarrollo que abren las puertas a jóvenes corredoras que pueden tener una oportunidad ahí. Algo que en mi momento era complicado, cuando empecé, no veía viable ser ciclista profesional. Y ahora, las jóvenes tienen esa motivación».

Como mujeres deportistas, su consejo para las mujeres que sueñan con llegar a ser profesionales es claro: «Que no se rindan. Aunque sea una pena que haya que tener un día para recordar que hay un déficit, ojalá con los años no exista y se celebre el Día de la Mujer, pero todo esté más equilibrado y normalizado entre hombres y mujeres». Mavi aconseja «lucha y esfuerzo» como armas para «que siga adelante la lucha por la igualdad; en el deporte y el resto de la sociedad. Y en especial, nosotras no tenemos que ponernos límites», aseguran ambas.