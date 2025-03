Més per Mallorca ha criticado este viernes los anuncios del Govern en materia turística, asegurando que no afrontan el reto de establecer límites ni de reducir el volumen turístico en Baleares. La formación ecosoberanista ha calificado las medidas presentadas de «fuegos de artificio» y ha reiterado su apuesta por un modelo que contemple el decrecimiento turístico como solución a la masificación.

El coordinador general de Més, Lluís Apesteguia, ha asegurado que el Govern «está muy lejos» de las propuestas presentadas por los consellers de Turismo, Jaume Bauzá, y de Economía, Antoni Costa. «Prohens puede escribir un manual de cómo acabar con cualquier posibilidad de acuerdo», ha afirmado en referencia a la falta de diálogo sobre las medidas anunciadas.

Una de las principales críticas de Més ha sido la eliminación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) durante dos meses. «Desde el primer día dijimos que no votaríamos una propuesta que incluyera rebajar este impuesto ni un mes, ni un día, ni un minuto... y no solo lo rebajan, sino que lo eliminan dos meses enteros», ha reseñado Apesteguia. El portavoz ecosoberanista ha añadido que otras medidas planteadas por el Govern, como la eliminación de los límites al crecimiento de plazas turísticas o la recuperación de exoneraciones urbanísticas para negocios del sector, «traspasan todas nuestras líneas rojas».

Frente a estas medidas, Més per Mallorca ha defendido las proposiciones de ley que ya ha presentado en el Parlament, como duplicar el ITS durante todo el año o crear un impuesto específico para los vehículos de alquiler. «Nos hace gracia que ahora planteen un impuesto para los coches de fuera, cuando votaron en contra de nuestra propuesta para limitar el número de vehículos que entraban en la isla», ha remarcado Apesteguia, que ha recordado que «esto no va de tributos, sino de poner límites reales a una isla colapsada».