El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez-Feijóo, ha afirmado en Palma que «lo que necesita la causa de la igualdad es un cambio de Gobierno», a la vez que le pidió que «no presumiera de feminista».

Ha sido al intervenir al final de una reunión que el PP había organizado con mujeres empresarias y autónomas con motivo del 8 de marzo. No sólo ha participado Feijóo, también han acudido la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y la vicesecretaria de Igualdad, Ana Alós. Igualmente tendría que haber participado la presidenta del Govern y del PP en las Islas, Marga Prohens, pero no ha podido acudir pues estaba indispuesta y con fiebre. Más tarde, a través de un mensaje en X, ha mostrado su orgullo con la participación de 200 empresarias y autónomas de las islas.

La secretaria general del PP balear, Sandra Fernández, ha intervenido en su nombre; ha destacado la importancia de las mujeres en la historia de Mallorca, con una sociedad básicamente matriarcal y, afirmó que pese al alarmismo de la izquierda después de que el PP ganara las elecciones de 2023, «no se ha dado ni un paso atrás en los derechos de las mujeres» y ha afirmado, como se indicaba en el gran cartel del escenario, que el PP representaba «el feminismo de verdad».

Eso, por qué el PP representa el «feminismo de verdad», ha sido lo que ha explicado Feijóo en su intervención después de agradecer las aportaciones y sugerencias de las mujeres empresarias que se expresaron previamente, aunque a puerta cerrada y sin presencia de medios. El líder ‘popular’ ha señalado que Marga Prohens no es sólo un referente para Balears sino para toda España y ha destacado la importancia de las políticas que se aplicaban en las Islas. Ha citado la gratuidad en las guarderías entre cero y tres años o la ley autonómica de conciliación, que ahora está tramitándose. Y ha pedido a la izquierda que no diera «sermones» ni «lecciones» de feminismo. El presidente de los ‘populares’ ha aludido a los casos de «políticos de izquierdas» denunciados por acoso y ha afirmado que «me gusta más escuchar, como he hecho hoy, que sermonear».

Según el líder de los ‘populares’, «el Gobierno que más ha predicado con la igualdad en la pancarta es el que más ha desprotegido a las mujeres con leyes nocivas» . Y ha afirmado que «no creo en la política que se basa en dar lecciones sino en la que predica con el ejemplo» e ha indicado que que hay quienes «quieren enfrentar a las mujeres con los hombres» pero que «en esta lucha no sobra nadie, tampoco los hombres». Y luego ha precisado que si sobra algo, eso es «la hipocresía».

Permisos de maternidad

Para Alberto Núñez-Feijóo, «esos partidos que ahora dan lecciones de feminismo» son los mismos que dicen estar por la abolición de la prostitución y luego «pagan prostitutas con dinero público» o que «defienden en público el lema ‘Hermana, sí te creo’» y luego «tapan episodios de acoso sexual» en privado». Al Gobierno -antes de referirse a que lo mejor para la causa de la igualdad era cambiarlo- le ha criticado «predicar la igualdad con la pancarta» y ser el Ejecutivo que más ha desprotegido a las mujeres con leyes «ideológicas y nocivas» como la del ’sí e sí’ y la ‘trans’.

Sobre las propuestas concretas que plantea el PP, Feijóo ha informado de la ampliación en dos semanas del permiso de maternidad por lactancia a las mujeres autónomas, con el objetivo de equiparar este derecho de las mujeres asalariadas con las autónomas. Según ha explicado, «iniciar un negocio e iniciar una familia son dos cosas muy complejas todavía en España y penalizar a las mujeres que hacen las dos cosas a la vez no tiene sentido». El ‘popular’ también extendería a todo el país la gratuidad en las guarderías. Afirmó que Galicia, comunidad de la que fue presidente, fue la primera en aplicarlo y luego lo hizo el Govern de Prohens «en sus primeros 50 días de gobierno». También promoverá «un banco de horas flexible». Todo eso es lo que prevé la ley balear. Según Feijóo una propuesta así se aprobó en el Senado (donde el PP tiene mayoría) pero se paró en el Congreso. «Se vetó con la excusa de que no había dinero», ha indicado. Y ha añadido: «Pero sí hay para cumplir sus compromisos con los separatistas».