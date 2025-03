Maria Margarete Gosse: «Los turistas alemanes son conscientes de que los recursos son limitados»

Maria Margarete Gosse es la embajadora de Alemania en España desde 2022. De visita oficial en Palma intervino en un acto celebrado por el Cercle d’Economia y mantendrá reuniones con autoridades. Destaca el vínculo especial de Mallorca con Alemania que cree sólido y que se mantendrá «sin ninguna duda»: «Los alemanes siguen enamorados de esta isla, no han cambiado nada. Aún más tras la covid».

Alemania es el principal emisor de turistas a Mallorca.

¿Se mantendrá este año el ritmo?

El destino preferido de los alemanes por número de noches es Alemania. Aparte de esto, efectivamente es España y especialmente Baleares y Mallorca. No solo hemos recuperado el número de viajes al extranjero desde la pandemia sino que esta cifra va a aumentar.

En Mallorca hay un debate sobre la saturación turística. ¿Ha llegado a Alemania?

Mallorca es un sitio de ensueño para los alemanes. Los debates de aquí tienen un eco en Alemania. Había una cierta preocupación sobre si los alemanes aún somos bienvenidos, eso se ha calmado. Sin embargo, el turista alemán tiene una gran preocupación por la sostenibilidad y es consciente de que los recursos son limitados. Influye al escoger. Si un hotel tiene una buena política de sostenibilidad es algo que tiene un efecto positivo.Otro problema en la Isla es la vivienda.

¿Prevé que se mantengan las compras de inmuebles por ciudadanos alemanes?

No tengo cifras en concreto. Es difícil saber quién está en camino de compra. Mi intuición es que va a haber una demanda creciente. Gente que busca un sitio en España en general y sobre todo en Baleares. Por las muy buenas conexiones. Lo conocen y les encanta. Hay 20.000 alemanes inscritos como residentes en la Isla y una cantidad que no podemos cifrar, 40.000 más que no están registrados y vienen algunos meses, muy flexibles.

Alemania celebró elecciones hace quince días. ¿Qué se puede esperar del próximo gobierno?

Lo primero es que hay que formarlo. Probablemente lo haga la CDU con los socialistas. Los dos partidos han bajado en las elecciones, lo que quiere decir que la gran coalición no va a ser tan grande. Soy optimista de que vamos a llegar a un gobierno de este tipo otra vez. Será un gobierno muy consciente de los grandes desafíos que tenemos, tanto en los últimos meses y como a más a largo plazo. Necesitamos fortalecer nuestra economía, Europa, invertir más en defensa, innovación o infraestructuras.

¿Se ha resentido el liderazgo alemán en la UE?

Es una pregunta que me hacen. ¿Va Alemania a asumir el liderazgo de Europa? Friedrich Merz ha dicho que va a ser muy activo en el plano europeo. Europa no necesita liderazgo alemán, lo necesita de todos juntos. El eje franco-alemán es importante, pero necesitamos otros países y seguramente España es uno de ellos.

Las elecciones reflejaron un ascenso de la extrema derecha. ¿Cómo lo valora?

Definitivamente es preocupante. La ultraderecha ha doblado sus resultados. Significa que han perdido los partidos del centro. Un 20 por ciento ha votado ultraderecha y un 8 a la ultraizquierda, que se mantiene más en el marco constitucional pero tampoco es centro. El centro democrático ha perdido peso. Será una tarea importante para el próximo gobierno ver cómo volver a ganar esos votos que hemos perdido a los márgenes

¿Cómo lidiamos los europeos con Trump?

Todos sabíamos que si llega Trump y ha sido votado democráticamente, iban a cambiar algunos factores y algunas certezas. Sabíamos que íbamos a tener que invertir más en defensa, pero era difícil prever que llegara tan lejos. Por ejemplo, el tema de aranceles y sobre todo Ucrania. Ha cambiado la dirección de la política americana al cien por cien pero la relación transatlántica sigue siendo importante para nosotros. Al mismo tiempo tenemos que fortalecer Europa, actuar con más unión y también que ocuparnos de todos los que siguen siendo aliados, amigos. Hay otros países democráticos que comparten cierta visión sobre como hacer política internacional y llevar una economía abierta. Hay que buscar más aliados. Mercosur, Canadá, Corea del Sur, Japón...Tenemos un mercado único, que es algo de interés y valor y lo tenemos que aumentar las posibilidades que da.

¿Cómo valora el giro en torno a Ucrania?

En la mayor parte de los estados europeos, el apoyo a Ucrania sigue siendo fuerte. Vamos a seguir apoyando a Ucrania en lo que necesita. Estamos deseando que acaben los ataques y las hostilidades, pero esto depende del agresor. Alemania siempre está a favor de negociaciones para una paz justa. Se necesita una paz que incluya los intereses de Ucrania y de Europa.

Otro desafío para Alemania tiene que ver con una situación de crisis económica.

Alemania, económicamente, está en un proceso de reestructuración por varias razones. Se necesitan muchos cambios estructurales que creo que van a pasar. No es la primera vez en la que la economía alemana está en una situación similar pero, por mi experiencia, siempre hemos salido más fuertes y más sólidos. Con 83 millones somos una potencia mediana pero la tercera economía del mundo. Vamos a lograr esos cambios. No tenemos que tener miedo a hundirnos.