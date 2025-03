La escasa iniciativa legislativa del Govern, que este año no ha presentado ninguna ley al Parlament a la espera de asegurarse las mayorías necesarias para aprobarlas -empezó el año con los Presupuestos prorrogados y las dos que tiene en tramitación, la de conciliación y la de polígonos, son del año anterior- no evita que la Cámara balear tenga acumuladas diferentes iniciativas de los grupos y que ronde el atasco.

Por ese motivo, y a petición del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha acodado acelerar el ritmo de los debates y celebrar dos plenos plenos legislativos cada quince días y no uno como en la actualidad.

Las proposiciones de ley son una figura parlamentaria a medio camino entre los proyectos de ley, que presenta el Govern (o los decretos ley) y las mociones. El propio Més per Mallorca ha presentado dos este año, a las que hay que sumar otras seis proposiciones no de ley, que son requerimientos al Ejecutivo pero que no van acompañadas de un texto articulado.

«A este ritmo, llegará 2027 y no habremos aprobado lo que tenemos» , comentó Apesteguia cuando explicó que había pedido a Le Senne (y este aceptó) agilizar los debates. Entre las iniciativas legislativas de Més hay una en la que plantea un cambio de la ley electoral.

Que la oposición presente proposiciones de ley o no de ley no es extraño. Lo que sucede es que en esta legislatura también el partido del Govern, el PP, recurre a esta fórmula. Sólo en estos primeros meses de 2025 ha planteado 47 proposiciones no de ley y algunas dirigidas expresamente al Ejecutivo y no sólo al Gobierno estatal.

El PSIB ha presentado 28 proposiciones no de ley y dos proposiciones de ley.

Aunque el Govern no ha aprobado todavía los Presupuestos de 2025, su tramitación tendrá prioridad sobre cualquier otra iniciativa y eso hará que todavía se atasque más la actividad de la Cámara.

Este viernes se reúne el Govern. Aunque anuncie medidas en turismo, no enviará ninguna al Parlament.