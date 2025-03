La plaga de la procesionaria en Mallorca crece a pasos agigantados por el aumento de las temperaturas, derivado del cambio climático. Cada oruga hembra que alcanza la edad adulta pone 200 huevos y el insecto está aumentando su esperanza de vida. Si hace unos años solo un 4 % de las orugas llegaban a convertirse en mariposas, ahora sobreviven entre un 10 y un 15 %.

«Este año hay más procesionaria que el año pasado, no solo en Mallorca, también en Extremadura, Murcia, Valencia y Cataluña... Es algo que tiene una explicación climática: No ha hecho mucho frío y no ha llovido mucho», explica Luis Núñez, jefe del Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria de Medi Ambient.

Es el responsable del equipo que trabaja desde hace décadas para frenar el avance de las plagas que afectan a la vegetación de las Islas. La de la procesionaria, que entró en el año 1975 en Baleares, es la que más se ha extendido hasta la fecha. Ibiza, es la única Isla en la que aún está contenida y aún no ha visto un pinar esfoliado. Allí no tiene la consideración de plaga.

La pulverización insecticida es en este momento el arma más afectiva, aunque también se utilizan trampas y vacunas para combatirla. Favorecer la presencia de depredadores de la oruga del pino en los bosques de las Islas es también de vital importancia.

«Lo que está ocurriendo este año con la procesionaria es algo que ya veíamos que iba a pasar, si se observan los mapas que colgamos cada año, podemos ver que cada vez está más extendida. En 2024 ya hubo mucha afectación y si encima el clima la favorece, sabemos que al año siguiente habrá más, esto es un ciclo», dice Nuñez. Su equipo prepara ahora el mapa definitivo de 2025 que se hará público en abril.

Aunque hay unas zonas más afectadas que otras, la plaga ha colonizado toda la isla de Mallorca. «En la Serra de Tramuntana, por su nivel de humedad y su altitud, siempre hay un menor ataque», explica el experto. Que haya más procesionaria en Mallorca que en 2024, no implica necesariamente un mayor número de municipios afectados. Lo que aumenta es el número de orugas, porque hace tiempo que ningún municipio escapa a esta desgracia. Las orugas se alimentan del árbol.

Aunque la procesionaria del pino es noticia cada año por estas fechas, momento en el que sus orugas salen del nido con el riesgo que eso supone para las personas (especialmente los bebés) y para los perros, lo cierto es que si queremos frenar su expansión «ahora ya llegamos tarde». El jefe del Servei Forestal recuerda que «la mariposa pone los huevos en el mes de agosto y el único insecticida autorizado solo actúa sobre las larvas de nivel uno y dos por lo que debe aplicarse entre octubre y noviembre para que sea efectivo».

Su departamento cuelga en su web el cronograma de actuación para que todos los ciudadanos de Baleares sepan cómo y cuándo actuar sobre los pinos de sus fincas y jardines. Aunque es habitual escuchar que «está prohibido fumigar» lo cierto es que sobre el papel, esta es una actividad autorizable, también en las propiedades particulares, siempre que se cumplan los requisitos legales y previa autorización del Govern.

Entre enero y marzo hay que colocar las cajas para que aniden en los jardines y zonas boscosas las aves insectívoras y lasa cajas refugio para murciélagos que son los principales depredadores de la oruga del pino.

Entre noviembre y febrero es el momento de eliminar los nidos de procesionaria, bien de forma manual o con escopeta. «Una de las cosas con las que nos encontramos es que los cazadores suelen pedir la autorización al acabar la temporada de caza y eso provoca que en ocasiones disparen a nidos vacíos», dice Nuñez. Ya entrado el verano (en julio y agosto) se deben colocar las trampas en los árboles.

Además de los pájaros insectívoros y los murciélagos existen otros depredadores, concretamente tres especies de parasitorides. «Es algo que hemos estudiado con la UIB y se han realizado sueltas de ejemplares en Formentera, que están funcionando bien», relata el jefe del Servei Forestal.

El Govern actúa sobre las áreas recreativas, pinos singulares, ermitas y algunos caminos del monte público. La prevención y tratamiento de las zonas verdes es responsabilidad de los municipios y los particulares tienen la obligación de actuar para mantener el buen estado sanitario de sus árboles. «Nosotros lo que hacemos es decir cómo y cuando hay que actuar, pero es responsabilidad de cada propietario. Ahora, cuando ya se ven las orugas ya no hay que acercarse porque llegas tarde», añade el experto.

La dermatitis, las lesiones cutáneas, urticarias y alergias son algunas de la afecciones que provoca la procesionaria del pino en humanos. La reacción alérgica puede ser muy grave para los perros e incluso provocar su muerte si la lengua y garganta se hinchan hasta provocar una obstrucción de las vías respiratorias.

La plaga tiene también graves consecuencias en los pinos infectados. La oruga se alimenta de ellos. La deforestación es habitual en las zonas más afectadas. «Por suerte el pinus halepensis, también llamado pino blanco, que es el de Baleares, es el que menos se comen. Al canario, que encontramos en los jardines le ataca mucho más. Lo suyo, si está en un chalet en el que hay niños o perros, es contratar a una empresa o experto que haga la endoterapia (pulverización de insecticida) en octubre», dice Luís Nuñez.