Los casos de sarampión se están incrementando a nivel mundial y Baleares no es una excepción. Los expertos expresan su preocupación e instan a la población a vacunarse para frenar la proliferación de los contagios. Si se trata de una enfermedad que ya prácticamente estaba erradicada, ¿por qué hay más personas que la padecen?

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva Joan Carles March responde que, principalmente, se debe a cinco motivos. Uno de ellos es el «rechazo a las vacunas. No sabemos por qué estaba sin vacunar el niño en edad escolar que ha fallecido por sarampión en Texas. La mayoría de los ontagios que se dan en infantes es porque no están inoculados y si se rechazan las inmunizaciones aumenta el sarampión».

El segundo motivo por el que aumentan los casos es porque las personas con una enfermedad inmunosupresora tienen más fácil contagiarse. «La inmunización contra el sarampión es un excelente ejemplo de lo que conocemos como efecto rebaño: estar rodeado de personas vacunadas es la mejor manera de prevenir la enfermedad en personas vulnerables que no se puedan vacunar».

El tercero es que la vacuna consta de dos dosis y algunos no reciben la segunda. «Como la vacuna es casi infalible después de la segunda dosis, los casos de sarampión en niños vacunados menores de 3-4 años pueden deberse a que no hayan alcanzado la máxima protección. Otra posibilidad es que sean menores de 12 meses y todavía no se les han vacunado o aún no han recibido esa segunda dosis».

El cuarto motivo es que «entre los adultos hay un grupo de edad más susceptible a padecer el sarampión: los nacidos entre 1971 y 1981. Esto se debe a que en la década de los 70 se empleó una vacuna de una sola dosis que no protegía totalmente. La vacunación con dos dosis comenzó en España de forma sistemática en 1981. Se supone, por tanto, que los nacidos a partir de ese año estarían correctamente inmunizados, a no ser que les falte la segunda dosis. ¿Y qué pasa con los más mayores, lo que nacieron antes de 1970? Probablemente, la mayoría pasaron el sarampión de pequeños». March recuerda que «entonces no se vacunaba, el virus circulaba libremente y, como hemos dicho, esta enfermedad es muy transmisible y haberla pasado inmuniza. Por eso, los casos en personas mayores de 55 años son muy raros».

Otro factor que influye en el aumento de la enfermedad son los casos importados. «En Rumanía y en Marruecos, con coberturas vacunales más bajas, tienen ahora epidemias activas y existe un flujo importante de personas. Como el virus es tan contagioso, estas personas pueden generar fácilmente casos secundarios si llegan a individuos susceptibles: menores de 3-4 años sin las dos dosis y personas no vacunadas o sin inmunidad natural».

¿Dónde es más fácil contagiarse?

El especialista en Salud Pública advierte que «los lugares donde la transmisibilidad y la vulnerabilidad son mayores son los sitios cerrados, guarderías con niños pequeños y centros sanitarios donde acuden enfermos; aqui es donde más fácilmente pueden registrarse brotes. Esto explicaría el aumento de infecciones en personal sanitario (adultos entre 45-55 años) en España durante el último año».

No obstante, precisa que «el riesgo de infección en la población general en España se considera bajo debido a las elevadas coberturas de vacunación en España (del 97,2 % con una dosis y del 93,9 % con dos dosis). Sin embargo, mientras continúe la situación de alta incidencia en algunos países de nuestro entorno, es esperable que continúen apareciendo casos y brotes en población sin inmunidad frente a la enfermedad».

A su modo de ver, «la vacunación y la identificación precoz de los casos sospechosos, con especial vigilancia a las franjas de edad entre 1971-1981 o de la población susceptible, son fundamentales para poder llegar al objetivo de erradicar el sarampión; y se conseguirá gracias a las vacunas». En este punto, resalta que «se estima que entre 2000 y 2015, la vacuna evitó más de 20 millones de muertes en todo el mundo, lo que la convierte en una de las mejores inversiones en salud pública. Para poder controlar y erradicar la enfermedad es fundamental que la cobertura vacunal sea, al menos, del 95 %. El objetivo mundial es poder eliminar la enfermedad en 2030».