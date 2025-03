Nueva queja contra el personal de tierra de Ryanair en el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma. Y, otra vez, los encargados de gestionar el embarque a los vuelos de la aerolínea irlandesa de bajo coste están en el punto de mira de los pasajeros, con el tamaño de sus equipajes de mano en el centro de la polémica. En esta nueva historia, además, se vuelve a reportar trato vejatorio y malas formas por parte de los trabajadores de la compañía, que en otra ocasión más ha dejado en tierra a una pasajera.

Los hechos sucedieron el pasado viernes 28 de febrero, en un vuelo de Ryanair que unía Mallorca con Madrid. La denunciante, que ha trasladado a la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) la incidencia, es una residente en Mallorca a la que se indicó que su bolsa «sobresalía y tenía que pagar un plus. Además, me dijeron que el bolso de mano debía llevarlo dentro de la bolsa, pese a tener medicación en él que podría necesitar», relata la denunciante.

«De malas maneras, me dijeron que no iba a subir al avión, pese a que con la misma bolsa había viajado decenas de veces y lo hice en el vuelo de vuelta, también con Ryanair...», lamenta. La tensión fue creciendo y la postura de las dos empleadas de la aerolínea, asegura que de nacionalidad u origen extranjero, no cedía un ápice. «No sólo conmigo, sino que a otro chico le amenazaron y le dijeron que se quedaría en tierra, con su mujer y su hijo ya dentro del avión», añade la pasajera denunciante, que no pudo identificar a las empleadas de Ryanair al negarse a hacerlo estas últimas.

Y ante la situación de nervios generada en la terminal, espetaron a la pasajera, que finalmente no pudo subirse al vuelo que ya había pagado: «No hagas cuento y hagas que te desmayas y te caes al suelo. Estamos acostumbrados a esto». Todo ello, entre faltas de respeto y palabras malsonantes, además de expresiones y comentarios en voz alta que molestaron a los presentes. «En España siempre pasa lo mismo. Todos los españoles son iguales», dijo una de las empleadas de Ryanair.

Todos estos hechos han sido ya denunciados por la pasajera afectada, que tuvo que comprar un nuevo billete con otra aerolínea, «que me costó 100 euros», apunta, para poder realizar un viaje «de tipo personal que debía hacer sí o sí». Esta denuncia se suma a otras quejas planteadas y hechas públicas por otros pasajeros de esta compañía en Son Sant Joan, residentes en Baleares, que han plasmado las malas formas del personal de embarque con el equipaje y su peso y tamaño como centro de la polémica.