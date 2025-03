Més per Mallorca y Més per Palma han registrado una proposición no de ley en el Parlament para instar al Govern a que garantice entornos escolares seguros mediante acciones destinadas a reducir la presencia del tráfico rodado cerca de las escuelas, fomentar caminos escolares seguros y transformar estos espacios en áreas más verdes y saludables.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha defendido que la seguridad y la salud de los escolares deben ser una prioridad y ha criticado la actual situación en la que numerosos centros educativos se ven afectados por el intenso tráfico rodado. «Es necesario poner las necesidades de los niños y jóvenes en el centro de las políticas públicas, priorizando la salud y promoviendo modelos de movilidad segura y sostenible», ha afirmado Ramon.gov Ambas formaciones ecosoberanistas han registrado en el Parlament balear una proposición no de ley que insta al Govern de Prohens a asumir su responsabilidad y ofrecer apoyo económico a los ayuntamientos para que estos reduzcan la circulación de vehículos cerca de los centros educativos, fomenten caminos escolares seguros, y desarrollen infraestructuras adecuadas para facilitar el desplazamiento a pie o en bicicleta. La propuesta incluye también la necesidad de destinar fondos específicos para transformar estos entornos escolares en espacios más saludables y sostenibles, reduciendo así los efectos negativos derivados del tráfico. «Los niños y jóvenes deben estar en el centro de nuestras políticas, por lo que pedimos medidas urgentes para garantizar entornos escolares más saludables, pacificados y respetuosos con su bienestar», ha subrayado Ramon. Por último, la formación ecosoberanista insta a desarrollar un plan coordinado entre el Govern y los ayuntamientos para aplicar estas medidas de forma homogénea en todo el territorio balear.