El IB-Salut recibió hasta 1.365 avisos por agresión contra sanitarios solo el año pasado, lo cual suponen 128 casos más que en 2023, según ha informado este jueves la secretaria general del Col·legi de Metges de les Illes Balears (Comib), Rosa Robles. Hasta 440 agresores fueron reincidentes en 2024, algo que no pasa cuando el profesional da el paso de presentar una denuncia ante la Policía Nacional, como ha asegurado el interlocutor policial con el sector sanitario, Alfredo Rodríguez.

La Policía Nacional registró el año pasado 17 denuncias por supuestas agresiones sufridas entre el personal sanitario de las Islas, cuando en 2023 fueron 15. Aunque parezcan pocas, Rodríguez las ha valorado como un logro porque hace cinco años únicamente recibían tres. «Delito que no se denuncia, delito que no existe y no se toman medidas», ha recordado el agente tras explicar que la mayoría de denuncias fueron por amenazas y ocho por agresión física que terminaron con otros tantos detenidos.

El perfil de las víctimas, como viene ocurriendo desde hace años, es el de mujeres sanitarias de entre 36 y 45 años (40 %), mientras que los agresores son hombres de la misma franja de edad. El 53,8 % de ellos eran pacientes que tenían cita y es de destacar que un 38,5 % eran acompañantes de un paciente. Respecto al tipo de agresión y el sexo del agredido, un 53 % de los casos fueron por amenazas o coacciones y un 74 % de las víctimas eran mujeres. El 28 % se debieron a insultos o vejaciones y nuevamente el 70 % eran sanitarias, dato similar con lo que respecta al 18 % correspondiente a lesiones físicas. Todos estos datos corresponden al colegio de médicos y no a todo el personal sanitario del IB-Salut, aunque las tendencias son similares.

De las 15 agresiones comunicadas por parte de los más de 7.000 médicos de Baleares colegiados en el Comib, el 65 % las sufrieron doctoras de entre 35 y 45 años y el 53 % fueron por amenazas o coacciones, seguidas por los insultos (28%) y las lesiones (18%). La abogada del colegio, María Fuster, ha celebrado que todas las denuncias fueron condenatorios y la mayoría se acabaron saldando con multas y la imposición de una orden de alejamiento contra el agresor. Aun así, ha destacado otra muy grave que terminó con una condena de ocho años y medio de presión por tentativa de asesinato.

«Penalizaciones económicas exprés»

«No son agresiones, es un tipo de violencia social. La violencia siempre implica una intencionalidad, y los agresores contra los médicos, contra los enfermeros, tienen la intencionalidad de dañar», ha señalado el presidente del sindicato médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro. «No se denuncian las agresiones psicológicas, y eso es una gran equivocación porque la violencia en el ámbito sanitario es un problema de salud pública y no conocemos su dimensión real», ha considerado, proponiendo que la Administración pueda imponer «penalizaciones económicas exprés» a los agresores.

Lázaro también ha reclamado mayores medidas de prevención, como arcos o guardias de seguridad en los centros de trabajo, lo cual implicaría que la Conselleria de Salut diseñe un mapa sobre dónde hay más casos de violencia contra su personal.